В дело вмешалась прокуратура
В прокуратуру обратился житель Железнодорожного района Улан-Удэ, он заявил он нарушении его пенсионных прав.
Пенсионный орган отказал заявителю в установлении страховой пенсии по старости досрочно в связи с невключением в страховой стаж периода его работы в колхозе «Знамя Ленина». Отказ мотивирован тем, что в лицевых счетах о назначении заработка указано сокращённое имя гражданина.
- В целях восстановления нарушенных прав прокурор района обратился в суд с иском к пенсионному органу о включении в страховой стаж указанного периода работы и назначении заявителю страховой пенсии по старости досрочно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Суд исковые требования прокурора удовлетворил. В настоящее время мужчине назначена и выплачена пенсия.
Улан-удэнцу не назначали пенсию из-за сокращённого имени
Общество, Фото:
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