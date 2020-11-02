Улан-удэнцу не назначали пенсию из-за сокращённого имени

В дело вмешалась прокуратура



В прокуратуру обратился житель Железнодорожного района Улан-Удэ, он заявил он нарушении его пенсионных прав.



Пенсионный орган отказал заявителю в установлении страховой пенсии по старости досрочно в связи с невключением в страховой стаж периода его работы в колхозе «Знамя Ленина». Отказ мотивирован тем, что в лицевых счетах о назначении заработка указано сокращённое имя гражданина.



- В целях восстановления нарушенных прав прокурор района обратился в суд с иском к пенсионному органу о включении в страховой стаж указанного периода работы и назначении заявителю страховой пенсии по старости досрочно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Суд исковые требования прокурора удовлетворил. В настоящее время мужчине назначена и выплачена пенсия.

