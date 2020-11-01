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В Иркутской области школьницы с котом сбежали из дома

В Иркутской области школьницы с котом сбежали из дома
Общество,  Фото:pixabay.com
Девочек нашли в Ново-Ленино в Иркутске

В Иркутской области найдены пропавшие школьницы.

В полицию с заявлением о розыске сестёр: 12-летней Елены и 13-летней Александры, вечером 31 октября обратились их родители. Сотрудники полиции ту же приступили к установлению местонахождения девочек.

Полицейскими установлено, утром 31 октября в посёлке Мегет девочки сказали родителям, что пошли на занятия в школу и домой не вернулись. Для их розыска задействовалось порядка ста сотрудников полиции и волонтёров. Правоохранителями опрошены учителя, социальные педагоги, одноклассники и друзья школьниц. Были тщательно исследованы посёлок Мегет, территория близлежащих населённых пунктов и городов. Прохожим раздавали ориентировки, в магазинах расклеивали листовки.

Как выяснилось, Александра и Елена, взяв с собой рюкзаки и домашнего кота, отправились в город Иркутск. Сотрудниками полиции школьницы были обнаружены в подъезде дома микрорайона Берёзовый в Ново-Ленино.

- Сейчас полицейские разбираются в причинах поступка, в частности, выясняют наличие возможных конфликтных ситуаций в семье и роли родителей в воспитании несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Иркутская область
 
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