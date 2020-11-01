Житель Бурятии, выгораживая друга, соврал в суде

Суд обоих признал виновными, но по разным статьям уголовного кодекса



Житель Бурятии, желая помочь своей знакомому избежать уголовной ответственности, на судебном заседании дал ложные показания. Мужчина проходил по делу свидетелем.



Его приятель обвинялся в управлении автомобилем в нетрезвом виде, ранее он уже подвергался наказанию за аналогичное нарушение.



По словам свидетеля, за рулём автомобиля «Toyota Саmгу» находился он, а его приятель был на пассажирском сиденье. Доехав до пункта полиции села Джида, он оставил ключи в замке зажигания иномарки и ушёл в сторону магазина, а его друг остался в салоне автомобиля.



Суд признал его приятеля виновным по ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».



Действия свидетеля судом квалифицированы по ч. 1 ст. 307 УК РФ, как заведомо ложные показания в суде.



- При вынесении решения судом учтено полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту жительства и месту работы, наличие на иждивении малолетнего ребёнка. Ущерб в результате его преступной деятельности отсутствует, он всё осознал, то есть перестал быть общественно-опасным. Мужчина совершил преступление небольшой тяжести, не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, активно способствовал раскрытию преступления, путём дачи признательных показаний об обстоятельствах дела, которые не были известны органу следствия, - сообщили в пресс-службе Джидинского районного суда.



Постановлением суда производство по делу в отношении мужчины прекращено в связи с деятельным раскаянием.





