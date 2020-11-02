На севере Бурятии температура опускалась до -28

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ днём до -4 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 2 ноября ночью по среднему Прибайкалью снег, по остальной территории республики без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью -13-18, по северу местами -23-28, по Прибайкалью -6-11, днём 0-5, местами -8-13 градусов.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура ночью -13-15, днём -2-4 градуса.

