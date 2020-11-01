 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 ноября

31 октября

30 октября

Популярное

Улан-удэнский полицейский борется за внедорожник УАЗ «Патриот»

Улан-удэнский полицейский борется за внедорожник УАЗ «Патриот»
Общество,  Фото:screenshot
Правоохранителю нужна поддержка жителей Бурятии

Полицейские призывают жителей Бурятии поддержать земляка, победителя регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый - 2020» Лаврентия Моксонова.

Сегодня стартует финальный этап юбилейного X всероссийского конкурса. До 10 ноября каждый пользователь Интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать за одного из кандидатов на звание лучшего участкового России на портале издательского дома «Комсомольская правда». https://www.irk.kp.ru/media/806939/?participant=5f9a9ada72daea00011f88a9

Участковый уполномоченный полиции ОП №1 Управления МВД России по Улан-Удэ лейтенант полиции Лаврентий Моксонов поборется за победу наряду с участниками из других регионов.

Победителя ждёт ценный подарок – внедорожник УАЗ «Патриот» Ульяновского автомобильного завода. Торжественная церемония награждения состоится в МВД России 16 ноября, накануне профессионального праздника – Дня участковых уполномоченных полиции.

- Поддержим нашего участкового! – сообщают в пресс-службе республиканского МВД.

Результаты не отобразятся сразу, рейтинг обновляется два раза в день – в 12:00 и 17:00 по московскому времени.



МВД Бурятии полиция конкурс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнский полицейский борется за внедорожник УАЗ «Патриот»
Улан-удэнский полицейский борется за внедорожник УАЗ «Патриот»
Общество, 01.11.2020
Правоохранителю нужна поддержка жителей Бурятии
Фотоархив: Улан-Удэ 2011. Празднование 350-летия вхождения Бурятии в состав России
Фотоархив: Улан-Удэ 2011. Празднование 350-летия вхождения Бурятии в состав России
Общество, 01.11.2020
Каким был Улан-Удэ девять лет назад, и что тогда происходило – в яркой подборке фотографа Сергея Тарасенко
Навигация на водохранилищах Иркутской области закрыта с 1 ноября
Навигация на водохранилищах Иркутской области закрыта с 1 ноября
Общество, 01.11.2020
Выход на воду опасен для жизни из здоровья
Глава Бурятии поздравил чемпионку по боксу с победой
Глава Бурятии поздравил чемпионку по боксу с победой
Общество, 01.11.2020
Дулма Лумбунова завоевала золотую медаль соревнований
В Бурятии ещё 237 человек заболели коронавирусом
В Бурятии ещё 237 человек заболели коронавирусом
Общество, 01.11.2020
Зарегистрировано ещё восемь летальных случаев
В Бурятии местами ожидаются снегопады
В Бурятии местами ожидаются снегопады
Общество, 01.11.2020
В Улан-Удэ днём минусовая температура
Известный в Бурятии краевед рассказал о судьбе репрессированного деда Валентины Толкуновой
Известный в Бурятии краевед рассказал о судьбе репрессированного деда Валентины Толкуновой
Общество, 31.10.2020
Предки Валентины Толкуновой прочно связаны с посёлком Танхой
Как учитель математики из Бурятии стал контрразведчиком СМЕРШ
Как учитель математики из Бурятии стал контрразведчиком СМЕРШ
Общество, 31.10.2020
Иван Марков лично видел покончившего с собой Геббельса и занимался опознанием тела Гитлера
Врач из Улан-Удэ посвятила трогательное стихотворение коллегам
Врач из Улан-Удэ посвятила трогательное стихотворение коллегам
Общество, 31.10.2020
«Путая дни, забывая о дате. Сутки закованным пленником быть…» - говорится в стихотворении
Пара из Бурятии вышла в финал конкурса «Интернациональная семья»
Пара из Бурятии вышла в финал конкурса «Интернациональная семья»
Общество, 31.10.2020
Участники конкурса познакомились накануне Сагаалгана
В Иркутской области пожарные сняли кошку с дерева
Общество, 31.10.2020
Кошка сопротивлялась во время спасательной операции
В Бурятии собирают помощь Буддийскому университету
В Бурятии собирают помощь Буддийскому университету
Общество, 31.10.2020
Подношение еды монахам буддисты считают большой добродетелью
«Мисс УИС» выберут в Бурятии
«Мисс УИС» выберут в Бурятии
Общество, 31.10.2020
За титул борются восемь женщин

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^