Улан-удэнский полицейский борется за внедорожник УАЗ «Патриот»

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Полицейские призывают жителей Бурятии поддержать земляка, победителя регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый - 2020» Лаврентия Моксонова.Сегодня стартует финальный этап юбилейного X всероссийского конкурса. До 10 ноября каждый пользователь Интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать за одного из кандидатов на звание лучшего участкового России на портале издательского дома «Комсомольская правда».Участковый уполномоченный полиции ОП №1 Управления МВД России по Улан-Удэ лейтенант полиции Лаврентий Моксонов поборется за победу наряду с участниками из других регионов.Победителя ждёт ценный подарок – внедорожник УАЗ «Патриот» Ульяновского автомобильного завода. Торжественная церемония награждения состоится в МВД России 16 ноября, накануне профессионального праздника – Дня участковых уполномоченных полиции.- Поддержим нашего участкового! – сообщают в пресс-службе республиканского МВД.