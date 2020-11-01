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В Бурятии браконьеры выловили омуля на четверть миллиона

В Бурятии браконьеры выловили омуля на четверть миллиона
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возбуждены уголовные дела

Транспортными полицейскими возбуждено два уголовных дела в отношении местных жителей, которые выловили запрещённый к добыче омуль в местах нереста - на реке Верхняя Ангара в Северо-Байкальском районе Бурятия. Общая сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей.

- Незаконная добыча водных биологических ресурсов в местах нереста несёт уголовную ответственность по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, в местах нереста или на миграционных путях к ним». Нарушителям грозит до 2 лет лишения свободы либо штраф до 500 000 рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

С 1 октября 2017 года вылов рыбы омуль на озере Байкал запрещён. Ограничения введены для предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика.



браконьерство омул
 
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