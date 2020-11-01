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Каратист из Бурятии завоевал серебро всероссийских соревнований

Каратист из Бурятии завоевал серебро всероссийских соревнований
Общество,  Фото:https://www.instagram.com/karate_buryatia/
Юноша соревновался в весовой категории до 55 кг

Накануне, 31 октября, в Новосибирске прошёл первый день всероссийских соревнований по каратэ «Кубок маршала А.И. Покрышкина». Спортсмен из Бурятии Раднаасамбуу Торбат в категории кумитэ юноши 16-17 лет до 55 кг занял второе место.

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине февраля бурятский спортсмен приняли участие в открытом первенстве и чемпионате Забайкальского края по каратэ. Раднаасамбуу Торбат получил золотую медаль в категории 16-17 лет кумитэ до 65 кг и бронзовую медаль в ката 16 лет и старше.

Справка:

Турнир «Кубок Покрышкина» проводится в Новосибирске с 2004 года. Организаторами турнира изначально выступили: Администрация Новосибирской области, Управление физической культуры и спорта Новосибирской области, Благотворительный фонд «Мемориальный комплекс А.И.Покрышкина» и Спортивный клуб «Динамэкс», при поддержке Новосибирской областной федерации каратэ и Федерации каратэ России. Турнир посвящен памяти нашего земляка, трижды героя СССР, маршала авиации, Александра Ивановича Покрышкина. В течение трёх лет турнир вырос из региональных соревнований до уровня всероссийских соревнований. С 2008 года турнир включен в Единый календарь спортивных мероприятий Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации. Это означает, что победители «Кубка Покрышкина» получают звание «Мастера спорта России по каратэ»



спорт каратэ
 
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