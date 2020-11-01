Навигация на водохранилищах Иркутской области закрыта с 1 ноября

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Выход на воду опасен для жизни из здоровья



На водохранилищах Иркутской области с 1 ноября до 15 мая закрыта навигация. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам напоминают об опасностях выхода на маломерных судах в этот период.



- Выход на воду осенью связан с определённым риском для жизни и здоровья, поскольку судоводитель или пассажир могут оказаться в холодной воде. Надеяться на спасательный жилет нельзя – он способен держать на плаву, но согреть не может. Переохлаждение наступает очень быстро, и в подавляющем большинстве случаев люди просто не успевают добраться до берега. Факторов, которые могут вызвать опасную ситуацию, достаточно. Это сильные ветра, высокие волны, короткий световой день, низкая температура окружающей среды, способствующая обледенению элементов конструкции судна, потере его остойчивости и, как следствие, опрокидыванию, - рассказал Александр Козлов, начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области.



Инспекторы ГИМС осуществляют пешее и автомобильное патрулирование прибрежных зон для контроля выполнения требований, предъявляемых в период закрытия навигации. Судоводители, которые выйдут на водоёмы позже этих дат, будут привлечены к административной ответственности. После закрытия навигации выход маломерных судов на водные объекты запрещён.



- В соответствии с частью 1 статьи 11.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, управление маломерным судном в условиях ограничения по условиям плавания влечёт наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



10 октября на реках области также был завершён навигационный период. Исключение - река Ангара, где движение маломерных судов будет осуществляться до 1 декабря.





