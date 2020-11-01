 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 ноября

31 октября

30 октября

Популярное

В Бурятии подросток украл из кафе технику почти на 40 тысяч

В Бурятии подросток украл из кафе технику почти на 40 тысяч
Общество,  Фото:pixabay.com
Парень проник в кафе ночью

В Закаменском районе Бурятии в полицию с заявлением о краже обратилась 41-летняя хозяйка кафе. Потерпевшая сообщила, что ночью 24 октября неизвестный разбил окно отжал стеклопакет и проник в помещение. Вор утащил телевизор, два ноутбука, углошлифовальную машинку и жёсткий диск от системы видеонаблюдения. Общий ущерб составил более 37 тысяч рублей.

С места происшествия полицейские изъяли отпечатки пальцев, фрагменты следов обуви и записи камер видеонаблюдения. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый - 17-летний житель Закаменска. Ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Глава Бурятии поздравил чемпионку по боксу с победой
Глава Бурятии поздравил чемпионку по боксу с победой
Общество, 01.11.2020
Дулма Лумбунова завоевала золотую медаль соревнований
В Бурятии ещё 237 человек заболели коронавирусом
В Бурятии ещё 237 человек заболели коронавирусом
Общество, 01.11.2020
Зарегистрировано ещё восемь летальных случаев
В Бурятии местами ожидаются снегопады
В Бурятии местами ожидаются снегопады
Общество, 01.11.2020
В Улан-Удэ днём минусовая температура
Известный в Бурятии краевед рассказал о судьбе репрессированного деда Валентины Толкуновой
Известный в Бурятии краевед рассказал о судьбе репрессированного деда Валентины Толкуновой
Общество, 31.10.2020
Предки Валентины Толкуновой прочно связаны с посёлком Танхой
Как учитель математики из Бурятии стал контрразведчиком СМЕРШ
Как учитель математики из Бурятии стал контрразведчиком СМЕРШ
Общество, 31.10.2020
Иван Марков лично видел покончившего с собой Геббельса и занимался опознанием тела Гитлера
Врач из Улан-Удэ посвятила трогательное стихотворение коллегам
Врач из Улан-Удэ посвятила трогательное стихотворение коллегам
Общество, 31.10.2020
«Путая дни, забывая о дате. Сутки закованным пленником быть…» - говорится в стихотворении
Пара из Бурятии вышла в финал конкурса «Интернациональная семья»
Пара из Бурятии вышла в финал конкурса «Интернациональная семья»
Общество, 31.10.2020
Участники конкурса познакомились накануне Сагаалгана
В Иркутской области пожарные сняли кошку с дерева
Общество, 31.10.2020
Кошка сопротивлялась во время спасательной операции
В Бурятии собирают помощь Буддийскому университету
В Бурятии собирают помощь Буддийскому университету
Общество, 31.10.2020
Подношение еды монахам буддисты считают большой добродетелью
«Мисс УИС» выберут в Бурятии
«Мисс УИС» выберут в Бурятии
Общество, 31.10.2020
За титул борются восемь женщин
Бурятские спортсменки обеспечили четыре медали чемпионата России по боксу
Бурятские спортсменки обеспечили четыре медали чемпионата России по боксу
Общество, 31.10.2020
Две спортсменки из Бурятии будут биться за золото
В Бурятии назван лучший сотрудник надзорной деятельности МЧС
В Бурятии назван лучший сотрудник надзорной деятельности МЧС
Общество, 31.10.2020
Алексей Арсланов рассказал, что самое главное в его работе
В Иркутске на год запретят проезд грузовиков в часы пик
В Иркутске на год запретят проезд грузовиков в часы пик
Общество, 31.10.2020
Решение начнёт действовать в конце ноября

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^