В Бурятии подросток украл из кафе технику почти на 40 тысяч

Парень проник в кафе ночью



В Закаменском районе Бурятии в полицию с заявлением о краже обратилась 41-летняя хозяйка кафе. Потерпевшая сообщила, что ночью 24 октября неизвестный разбил окно отжал стеклопакет и проник в помещение. Вор утащил телевизор, два ноутбука, углошлифовальную машинку и жёсткий диск от системы видеонаблюдения. Общий ущерб составил более 37 тысяч рублей.



С места происшествия полицейские изъяли отпечатки пальцев, фрагменты следов обуви и записи камер видеонаблюдения. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый - 17-летний житель Закаменска. Ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

