В Бурятии ещё 237 человек заболели коронавирусом

Из 237 новых случаев COVID-19: 156 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Круг контактных лиц составляет 4750 человек.







- Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 150 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, - сообщили в республиканском оперштабе.

В стационарах Бурятии получают лечение 2174 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, 75 пациентов находятся в реанимации. Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2428 коек, занято – 2174, свободно - 254 койки. Занятость коечного фонда составляет 89,5%.





Люди проходят лечение в инфекционной больнице, в стационарах на ул. Солнечная, на Верхней Берёзовке, на ул. Павлова, Центре восточной медицины, Детской республиканской клинической больнице, Республиканском кожно-венерологическом диспансере, БСМП, Республиканском клиническом противотуберкулёзном диспансере, госпитале Минобороны; в центральных районных больницах: Баргузинская Баунтовская, Гусиноозерская, Еравнинская, Заиграевская, Закаменская, Иволгинская, Кабанская, Кижингинская, Курумканская, Кяхтинская, Муйская, Мухоршибирская, Окинская, Петропавловская, Прибайкальская, Тункинская, Хоринская, ЧУЗ Больница г. Северобайкальск.