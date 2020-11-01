В Бурятии ещё 237 человек заболели коронавирусом

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на утро 1 ноября в республике зарегистрировано 11 803 случаев заражения COVID-19. 65% (7676) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. За сутки выявили 237 новых больных.
Из 237 новых случаев COVID-19: 156 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Круг контактных лиц составляет 4750 человек.
- Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 150 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, - сообщили в республиканском оперштабе.
В стационарах Бурятии получают лечение 2174 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, 75 пациентов находятся в реанимации. Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2428 коек, занято – 2174, свободно - 254 койки. Занятость коечного фонда составляет 89,5%.
Люди проходят лечение в инфекционной больнице, в стационарах на ул. Солнечная, на Верхней Берёзовке, на ул. Павлова, Центре восточной медицины, Детской республиканской клинической больнице, Республиканском кожно-венерологическом диспансере, БСМП, Республиканском клиническом противотуберкулёзном диспансере, госпитале Минобороны; в центральных районных больницах: Баргузинская Баунтовская, Гусиноозерская, Еравнинская, Заиграевская, Закаменская, Иволгинская, Кабанская, Кижингинская, Курумканская, Кяхтинская, Муйская, Мухоршибирская, Окинская, Петропавловская, Прибайкальская, Тункинская, Хоринская, ЧУЗ Больница г. Северобайкальск.
Амбулаторное лечение проходят 1449 пациентов с COVID-19, наблюдается 8 315 человек.
Всего выздоровели от COVID-19 – 7998 человек, в том числе 88 за последние сутки. Дополнительно снято с наблюдения 126 пациентов.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 182 человека, 8 из них скончались накануне. Столько же умирало в предыдущие три дня.
В обсерваторе находится 20 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ещё на месяц продлены текущие ограничительные мероприятия в условиях роста заболеваемости COVID-19.