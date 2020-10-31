Кошка сопротивлялась во время спасательной операции
В городе Усолье-Сибирское пожарные сняли кошку, которая залезла высоко на дерево и не спускалась вниз.
«Усольские пожарные пришли на помощь братьям нашим меньшим. Не дали котейке замёрзнуть на дереве. А почему мы это делаем? Потому что у нас, пожарных и спасателей, большое и доброе сердце», - говорится в сообщении ГУ МЧС по Иркутской области.
Во время спасательной операции испуганная кошка оказывала сопротивление. Она шипела и недовольно орала. Пожарный зацепил животное специальным устройством и спустил по пожарной лестнице. После кошку забрал её хозяин. Напоследок питомец пытался укусить своего спасителя.
Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом в здании МФЦ в Тарбагатайском районе Бурятии пожарные освободили кошку, застрявшую в вентиляции.
В Иркутской области пожарные сняли кошку с дерева
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