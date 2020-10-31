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«Мисс УИС» выберут в Бурятии

«Мисс УИС» выберут в Бурятии
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
За титул борются восемь женщин

В УФСИН по Бурятии проходит региональный этап шестого всероссийского конкурса «Мисс УИС» (уголовно-исполнительная система). За звание «Мисс УИС» Бурятии борются восемь сотрудниц, сообщили в пресс-службе ведомства.

Конкурсантки уже продемонстрировали профессиональные навыки, уровень спортивной подготовки и владение нормативно-правовой базой.

В этом году конкурс впервые пройдёт в дистанционном формате. На суд жюри будут представлены видеоролики о профессии и о родном крае. Также пройдёт конкурс «Ночь в музее», где девушки предстанут в образе музейных экспонатов, которые оживут с помощью песен, стихов и танцев.

Кроме того, участницы примут участие в дефиле в форме и в вечерних платьях.

Результаты регионального этапа будут известны в начале ноября. Победительница примет участие во втором этапе конкурса, который пройдёт в Москве. Там определятся 12 финалисток, которые будут бороться за звание «Мисс УИС» и представлять свой регион.

С 30 октября по 4 ноября пройдёт интернет-голосование за участниц конкурса в номинации «Мисс зрительских симпатий». Отдать голос можно в на странице УФСИН по Бурятии в Instagram. Победительницу в данной номинации определят 5 ноября в 17:00, по количеству набранных под её фотографией лайков. 

Участницы:

Анастасия Никитина, инспектор отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества

Анастасия Кузнецова, старший психолог психологической лаборатории исправительной колонии №2  

 
Татьяна Яковлева, младший инспектор отдела охраны исправительной колонии №1 
 
Анастасия Алексеева, колония-поселение №3
 
 
Екатерина Чернышева, психолог психологической лаборатории исправительной колонии №8

Дарима Батуева, младший инспектор 1 категории отдела охраны лечебно-исправительного учреждения №5
 
 
Алина Дымбрынова, старший инспектор отдела безопасности исправительной колонии №7 
 
Алёна Калашникова, сотрудник отдела специального учёта СИЗО
конкурс УФСИН мисс УИС
 
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