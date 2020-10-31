«Мисс УИС» выберут в Бурятии

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Анастасия Никитина, инспектор отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от общества

В УФСИН по Бурятии проходит региональный этап шестого всероссийского конкурса «Мисс УИС» (уголовно-исполнительная система). За звание «Мисс УИС» Бурятии борются восемь сотрудниц, сообщили в пресс-службе ведомства.Конкурсантки уже продемонстрировали профессиональные навыки, уровень спортивной подготовки и владение нормативно-правовой базой.В этом году конкурс впервые пройдёт в дистанционном формате. На суд жюри будут представлены видеоролики о профессии и о родном крае. Также пройдёт конкурс «Ночь в музее», где девушки предстанут в образе музейных экспонатов, которые оживут с помощью песен, стихов и танцев.Кроме того, участницы примут участие в дефиле в форме и в вечерних платьях.Результаты регионального этапа будут известны в начале ноября. Победительница примет участие во втором этапе конкурса, который пройдёт в Москве. Там определятся 12 финалисток, которые будут бороться за звание «Мисс УИС» и представлять свой регион.С 30 октября по 4 ноября пройдёт интернет-голосование за участниц конкурса в номинации «Мисс зрительских симпатий». Отдать голос можно в на странице УФСИН по Бурятии в Instagram. Победительницу в данной номинации определят 5 ноября в 17:00, по количеству набранных под её фотографией лайков.Анастасия Кузнецова, старший психолог психологической лаборатории исправительной колонии №2