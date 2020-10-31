Операция «Отопительный сезон» идёт в Бурятии

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Операцию проводит МЧС



В Бурятии проводится профилактическая операция «Отопительный сезон». Она направлена на исключение причин и условий, способствующих возникновению пожаров и гибели людей от них, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Пожарные и работники социальной защиты приходят к многодетным семьям, одиноким и престарелым гражданам, семьям, находящимися в социально-опасном положении.



Сотрудники государственного пожарного надзора советуют гражданам ответственно относиться к вопросам личной безопасности, соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, быть осторожными с огнём, в частности не курить в постели.



Людям напоминают, что нужно своевременно проверять исправность электрооборудования и электропроводки, а также печного отопления, не допускать перекала. Не реже одного раза в три месяца проводить очистку от скопления сажи в дымоходах печей.



Специалисты отмечают также, что к возгоранию могут привести самодельные электронагревательные приборы.



