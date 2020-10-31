Операцию проводит МЧС
В Бурятии проводится профилактическая операция «Отопительный сезон». Она направлена на исключение причин и условий, способствующих возникновению пожаров и гибели людей от них, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Пожарные и работники социальной защиты приходят к многодетным семьям, одиноким и престарелым гражданам, семьям, находящимися в социально-опасном положении.
Сотрудники государственного пожарного надзора советуют гражданам ответственно относиться к вопросам личной безопасности, соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, быть осторожными с огнём, в частности не курить в постели.
Людям напоминают, что нужно своевременно проверять исправность электрооборудования и электропроводки, а также печного отопления, не допускать перекала. Не реже одного раза в три месяца проводить очистку от скопления сажи в дымоходах печей.
Специалисты отмечают также, что к возгоранию могут привести самодельные электронагревательные приборы.
Операция «Отопительный сезон» идёт в Бурятии
Общество, Фото:
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