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Операция «Отопительный сезон» идёт в Бурятии

Операция «Отопительный сезон» идёт в Бурятии
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Операцию проводит МЧС

В Бурятии проводится профилактическая операция «Отопительный сезон». Она направлена на исключение причин и условий, способствующих возникновению пожаров и гибели людей от них, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Пожарные и работники социальной защиты приходят к многодетным семьям, одиноким и престарелым гражданам, семьям, находящимися в социально-опасном положении.

Сотрудники государственного пожарного надзора советуют гражданам ответственно относиться к вопросам личной безопасности, соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, быть осторожными с огнём, в частности не курить в постели.

Людям напоминают, что нужно своевременно проверять исправность электрооборудования и электропроводки, а также печного отопления, не допускать перекала. Не реже одного раза в три месяца проводить очистку от скопления сажи в дымоходах печей.

Специалисты отмечают также, что к возгоранию могут привести самодельные электронагревательные приборы.

МЧС отопительный сезон
 
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