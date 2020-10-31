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Коронавирус в Бурятии вновь побил рекорд

Коронавирус в Бурятии вновь побил рекорд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В стационарах лежат более двух тысяч больных ковидом

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 31 октября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 11 566. 65% (7555) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки диагноз подтвердили ещё у 235 человек. Тем самым, обновлён рекорд по суточному приросту. Прежний рекорд составлял 226 заражённых, этот показатель был днём ранее. Уже десятый день в Бурятии фиксируют более 200 заболевших за сутки; для сравнения, в начале осени заболеваемость держалась на среднем уровне в +80 больных.

Из 235 новых случаев COVID-19 139 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Эти люди связывают своё заболевание с посещением мест торговых центров, магазинов, кафе и проездом в общественном транспорте без масок. Остальные – контактные лица, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными COVID-19.

С начала пандемии выздоровели 7910 человек, или 68%. Накануне вылечились 138 человек, больше всего (54) выписаны из БСМП.

За последние сутки умерли ещё восемь больных коронавирусом. Столько же умирало в предыдущие два дня, а до этого был поставлен печальный рекорд – сразу девять летальных исходов за сутки. Всего же за весь период скончались 74 человека.

На сегодня в стационарах Бурятии получают лечение 2094 пациентов с коронавирусом. В их числе 36 детей. 75 больных находятся в реанимации.

Ещё 1388 пациентов проходят амбулаторное лечение. Под медицинским наблюдением находятся 7689 человек.

- Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2420 коек, занято – 2094, свободно 326 коек. Занятость коечного фонда составляет 86,5%, - сообщили в республиканском оперштабе.

Больные коронавирусом лечатся в инфекционной больнице, стационарах по ул. Пирогова 30 «а», по ул. Солнечная 4 «а», на Верхней Березовке д.2 «д», на ул. Павлова д.12, в Центре восточной медицины, в детской республиканской клинической больнице, кожно-венерологическом диспансере, БСМП, противотуберкулёзном диспансере, перинатальном центре, госпитале минобороны, в Баргузинской, Баунтовской, Гусиноозёрской, Еравнинской, Заиграевской, Закаменской, Иволгинской, Кабанской, Кижингинской, Курумканской, Кяхтинской, Муйской, Мухоршибирской, Окинской, Петропавловской, Прибайкальской, Тункинской, Хоринской районных больницах и ЧУЗ больнице города Северобайкальск.

Круг контактных лиц составляет 4720 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ещё на месяц продлены текущие ограничительные мероприятия в условиях роста заболеваемости COVID-19.

Слабым местом масочного режима на сегодня признаны такси

С начала пандемии режим изоляции нарушили около 250 жителей Бурятии.

В правительстве Бурятии уточнили порядок доставки бесплатных лекарств заболевших пенсионеров и многодетных семей.

Поликлиника детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ временно приостановила приём.

Медицинских работников в Улан-Удэ бесплатно возят на работу волонтёры. Акция взаимопомощи называется «Довези медика».



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