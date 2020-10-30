В Бурятии открыли памятник казачьему караулу

Общество, Фото: пресс-служба администрации Закаменского района

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В середине октября на правом берегу реки Джида в Закаменском районе Бурятии, недалеко от Михайловской лыжной базы появился памятник, посвящённый основанию православными казаками Цэжейского караула. Объект воздвигнут по инициативе краеведа Геннадия Янькова по проекту Николая Корнакова.



22 октября состоялось торжественное открытие и освящение памятника. Освящение провёл настоятель храма Николая Чудотворца отец Павел. На церемонии открытия также прошло вручение активным казакам атаманских грамот.



Русские казаки прибыли для охранной службы в местность «Устья» речки Цэже в 1728 году, где построили два караула. В 1762 году на левом берегу реки Джида был основан казачий посёлок Цэже. В 1916 году казачий посёлок был переименован в посёлок Михайловка в честь святого архангела Михаила. Об этом сообщает отдел по работе с общественными объединениями Закаменского района.

