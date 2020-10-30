В Агинском округе состоялся конкурс начинающих поэтов

Участники до 16 лет, пишущие на бурятском языке № Ф И О Населённый пункт Место 1 Болотов Эрдэм с. Сахюрта Гран-при 2 Мункуева Жигзыма с. Амитхаша 1 место 3 Жамбалова Билигма п. Агинское 2 место 4 Лубсанов Пурбо п. Агинское 3 место Участники до 16 лет, пишущие на русском языке 1 Тарасов Константин с. Линево Озеро Гран -при 2 Цыдыпов Энхэ с. Кусочи 1 место 3 Мерц Александр п. Новоорловск 2 место 4 Алексеева Валерия г. Хилок 3 место Участники от 17 до 35 лет, пишущие на бурятском языке 1 Аюрова Санжита с. Цокто –Хангил Гран-при Участники от 17 до 35 лет, пишущие на русском языке 1 Токмакова Олеся п. Новоорловск Гран-при 2 Амагаланова Сэлмэг с. Кункур 1 место 3 Куликова Нина с. Красный Чикой 2 место 4 Кормина Анастасия с. Нижний Цасучей 3 место Участники от 35 лет, пишущие на бурятском языке 1 Доржипаланова Намсалма с. Токчин Гран-при 2 Энэбишиева Долгор с. Урда Ага 1 место 3 Саганова Вера с. Ортуй 1 место 4 Цыренова Шуя-Ханда с. Будулан 2 место 5 Багдаева Цыбегмит с.Цаган-Оль 2 место 6 Лхамаева Бальжит с. Кусочи 3 место Нимаева Цырен-Ханда с.Цаган-Челутай 3 место Участники от 35 лет, пишущие на русском языке 1 Купряков Михаил с. Хила Гран -при 2 Беломестнова Ольга с. Красный Чикой 1 место 3 Ермолаева Лидия п. Могойтуй 2 место 4 Батыршина Дина с. Красный Чикой 3 место

Межмуниципальный конкурс стихов среди начинающих поэтов «Алтан үлгы - Агамнай» прошёл в Агинском Бурятском округе в третий раз. Мероприятие прошло в рамках подготовки к международному бурятскому фестивалю «Алтаргана-2020», сообщает пресс-служба окружной администрации.Свои творческие работы в двух номинациях по трём возрастным группам представили 38 начинающих авторов из Агинского округа, Ононского, Красночикойского, Хилокского районов. Все работы были посвящены 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.В этом году была учреждена специальная премия «Дебют вне возраста». Её обладателем стали самый возрастной участник, труженик тыла, 90-летняя Рыгжид Дарижапова из посёлка Могойтуй и Иван Гладких из села Усть Нарин.По результатам оценки жюри призовые места распределены следующим образом: