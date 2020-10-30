В Агинском округе состоялся конкурс начинающих поэтов

Межмуниципальный конкурс стихов среди начинающих поэтов «Алтан үлгы - Агамнай» прошёл в Агинском Бурятском округе в третий раз. Мероприятие прошло в рамках подготовки к международному бурятскому фестивалю «Алтаргана-2020», сообщает пресс-служба окружной администрации.
Свои творческие работы в двух номинациях по трём возрастным группам представили 38 начинающих авторов из Агинского округа, Ононского, Красночикойского, Хилокского районов. Все работы были посвящены 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В этом году была учреждена специальная премия «Дебют вне возраста». Её обладателем стали самый возрастной участник, труженик тыла, 90-летняя Рыгжид Дарижапова из посёлка Могойтуй и Иван Гладких из села Усть Нарин.
По результатам оценки жюри призовые места распределены следующим образом:
|
Участники до 16 лет, пишущие на бурятском языке
|
№
|
Ф И О
|
Населённый пункт
|
Место
|
1
|
Болотов Эрдэм
|
с. Сахюрта
|
Гран-при
|
2
|
Мункуева Жигзыма
|
с. Амитхаша
|
1 место
|
3
|
Жамбалова Билигма
|
п. Агинское
|
2 место
|
4
|
Лубсанов Пурбо
|
п. Агинское
|
3 место
|
Участники до 16 лет, пишущие на русском языке
|
1
|
Тарасов Константин
|
с. Линево Озеро
|
Гран -при
|
2
|
Цыдыпов Энхэ
|
с. Кусочи
|
1 место
|
3
|
Мерц Александр
|
п. Новоорловск
|
2 место
|
4
|
Алексеева Валерия
|
г. Хилок
|
3 место
|
Участники от 17 до 35 лет, пишущие на бурятском языке
|
1
|
Аюрова Санжита
|
с. Цокто –Хангил
|
Гран-при
|
Участники от 17 до 35 лет, пишущие на русском языке
|
1
|
Токмакова Олеся
|
п. Новоорловск
|
Гран-при
|
2
|
Амагаланова Сэлмэг
|
с. Кункур
|
1 место
|
3
|
Куликова Нина
|
с. Красный Чикой
|
2 место
|
4
|
Кормина Анастасия
|
с. Нижний Цасучей
|
3 место
|
Участники от 35 лет, пишущие на бурятском языке
|
1
|
Доржипаланова Намсалма
|
с. Токчин
|
Гран-при
|
2
|
Энэбишиева Долгор
|
с. Урда Ага
|
1 место
|
3
|
Саганова Вера
|
с. Ортуй
|
1 место
|
4
|
Цыренова Шуя-Ханда
|
с. Будулан
|
2 место
|
5
|
Багдаева Цыбегмит
|
с.Цаган-Оль
|
2 место
|
6
|
Лхамаева Бальжит
|
с. Кусочи
|
3 место
|
|
Нимаева Цырен-Ханда
|
с.Цаган-Челутай
|
3 место
|
Участники от 35 лет, пишущие на русском языке
|
1
|
Купряков Михаил
|
с. Хила
|
Гран -при
|
2
|
Беломестнова Ольга
|
с. Красный Чикой
|
1 место
|
3
|
Ермолаева Лидия
|
п. Могойтуй
|
2 место
|
4
|
Батыршина Дина
|
с. Красный Чикой
|
3 место