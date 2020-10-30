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В Агинском округе состоялся конкурс начинающих поэтов

В Агинском округе состоялся конкурс начинающих поэтов
Общество,  Фото:pixabay.com
Самым возрастным участником стала 90-летняя Рыгжид Дарижапова из посёлка Могойтуй

Межмуниципальный конкурс стихов среди начинающих поэтов «Алтан үлгы - Агамнай» прошёл в Агинском Бурятском округе в третий раз. Мероприятие прошло в рамках подготовки к международному бурятскому фестивалю «Алтаргана-2020», сообщает пресс-служба окружной администрации.

Свои творческие работы в двух номинациях по трём возрастным группам представили 38 начинающих авторов из Агинского округа, Ононского, Красночикойского, Хилокского районов. Все работы были посвящены 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году была учреждена специальная премия «Дебют вне возраста». Её обладателем стали самый возрастной участник, труженик тыла, 90-летняя Рыгжид Дарижапова из посёлка Могойтуй и Иван Гладких из села Усть Нарин.

По результатам оценки жюри призовые места распределены следующим образом:

Участники до 16 лет, пишущие на бурятском языке

Ф И О

Населённый пункт

Место

1

Болотов Эрдэм

с. Сахюрта

Гран-при

2

Мункуева Жигзыма

с. Амитхаша

1 место

3

Жамбалова Билигма

п. Агинское

2 место

4

Лубсанов Пурбо

п. Агинское

3 место

Участники до 16 лет, пишущие на русском языке

1

Тарасов Константин

с. Линево Озеро

Гран -при

2

Цыдыпов Энхэ

с. Кусочи

1 место

3

Мерц Александр

п. Новоорловск

2 место

4

Алексеева Валерия

г. Хилок

3 место

Участники от 17 до 35 лет, пишущие на бурятском языке

1

Аюрова Санжита

с. Цокто –Хангил

Гран-при

Участники от 17 до 35 лет, пишущие на русском языке

1

Токмакова Олеся

п. Новоорловск

Гран-при

2

Амагаланова Сэлмэг

с. Кункур

1 место

3

Куликова Нина

с. Красный Чикой

2 место

4

Кормина Анастасия

с. Нижний Цасучей

3 место

Участники от 35 лет, пишущие на бурятском языке

1

Доржипаланова Намсалма

с. Токчин

Гран-при

2

Энэбишиева Долгор

с. Урда Ага

1 место

3

Саганова Вера

с. Ортуй

1 место

4

Цыренова Шуя-Ханда

с. Будулан

2 место

5

Багдаева Цыбегмит

с.Цаган-Оль

2 место

6

Лхамаева Бальжит

с. Кусочи

3 место

Нимаева Цырен-Ханда

с.Цаган-Челутай

3 место

Участники от 35 лет, пишущие на русском языке

1

Купряков Михаил

с. Хила

Гран -при

2

Беломестнова Ольга

с. Красный Чикой

1 место

3

Ермолаева Лидия

п. Могойтуй

2 место

4

Батыршина Дина

с. Красный Чикой

3 место
Агинский Бурятский округ конкурс поэзия
 
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