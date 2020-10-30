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В Иркутске организована доставка обедов врачам, борющимся с COVID-19

В Иркутске организована доставка обедов врачам, борющимся с COVID-19
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Горячее питание получат работники 11 медицинских учреждений

Доставка горячих обедов врачам, борющимся с коронавирусной инфекцией , организована в Иркутске. Приготовлением комплексных обедов, их доставкой в индивидуальной упаковке занимается городской комбинат питания.

- Сегодня как никогда важна взаимовыручка. Наши медики в буквальном смысле находятся на передовой. Врачи, медсестры, младший персонал, работающие в так называемых «красных зонах», каждый день рискуют жизнью, – подчеркнул глава областного центра Руслан Болотов. – Приняли решение организовать для работников медучреждений горячее питание. Ежедневно мы будем обеспечивать их комплексными обедами.

Всего такую помощь от мэрии Иркутска будут получать 11 медицинских учреждений, среди которых иркутские больницы № 6, 10, госпиталь ветеранов. Средства на эти цели выделены из резервного фонда администрации города. Ежедневно будет готовиться более 360 горячих обедов.

- Мы разработали специальное меню с учётом калорийности. Сегодня комплексный обед включает: суп рассольник, картофельное пюре, зразу, а также бутерброд. Перевозим в одноразовой посуде, которая отвечает всем требованиям транспортировки, – рассказала и.о. директора МУП «Комбинат питания» Марина Черемных.

Напомним, администрация Иркутска организовала ряд мероприятий для помощи медицинским организациям. Так, например, водители автохозяйства мэрии областного центра развозят терапевтов по вызовам на дом. Также ведётся работа по координации волонтёров, принимающих звонки в регистратурах медицинских учреждений. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Иркутск коронавирус здравоохранение
 
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