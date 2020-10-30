В Бурятии многодетных родителей возмутила задержка выплат

Матери массово жаловались детскому омбудсмену и пользователям соцсетей
В Бурятии сложилась ситуация с задержкой выплаты пособия на третьего ребёнка или последующих детей, родившихся, начиная с 1 января 2019 года. Соцсети переполнены возмущёнными и весьма эмоциональными комментариями многодетных матерей. Они должны были получить выплаты 29 октября, но не увидели их.
«Почему всё так несправедливо? Вот, к примеру, если мы не вовремя платим услуги ЖКХ, так нам сразу пени и никто не спрашивает, сколько детей в семье, или вообще одна мама поднимает детей. А, значит, нам, простым мамам можно вообще не платить положенные нам пособия, и никто за это наказан не будет. За людей нас, видимо, никто не считает», - написала возмущённая жительница Бурятии в паблике uu_news (оригинальная орфография приведена в читаемый вид – ред.)
Другая женщина, воспитывающая пятерых детей, также выразила своё негодование.
- Кошмар, воспитываю пятерых детей, ждали сегодня пособия, так как папа наш вернуться не может, из-за ковида всё закрыто, а как нам жить? Ведь никто не знал, что у нас так жизнь перевернётся, чем детей кормить? Последние запасы достали, что дальше? – поделилась многодетная мать.
По её словам, финансовая «подушка безопасности» была, но закончилась, а мужа женщина дождаться не может.
- Извините, я немало работала и налоги бешеные платила, и муж также. Просто ребенок старший знает законы, вот и подходит и говорит мне: «Мама, а где моё пособие? Ведь сегодня уже 29 число. Почему не выплатили?» Говорит, может, из-за того, что ты не работаешь сейчас и налоги не платишь? А я ему: «Нет, конечно, скоро-скоро будут». Обидно просто, как касается детей, так сразу все в кусты. Почему все мамочки всполошились? Да потому что все ждут их законное, вернее не их, а их детей. Я, например, тоже жду, каждый месяц жду, потому что пока муж в артели, эти деньги хорошо помогают. Так что не надо судить, - поделилась женщина.
Отзываются в комментарии и другие матери:
- Странно тоже. 600 рублей не великие деньги за двоих детей. А их нет. Но вообще-то до конца месяца начисления. А завтра 30. Просто подождать надо.
- И тоже жду этих денег, в этом ничего страшного нет.
Множество комментаторов, в свою очередь, призывают родителей остыть и не разводить панику раньше времени. «Месяц не закончился, а у мамаш смерть наступила от голода», - иронизирует один пользователь. Другие пишут: «Всё только и слышно, многодетным дайте, дайте. Всё мало и мало. Зачем рожаете, тогда столько детей. Потом винят государство – не выплатили, на день-два задержали, ой всё по миру и пойдём... Сейчас и вправду рожают видимо из-за пособий и мат.капитала», «Идите работать, мамаши! Надоели со своим нытьем».
Накануне уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина сообщила, что начата проверка в связи с многочисленными обращениями по вопросу задержки выплаты пособий. 29 октября Ганькиной поступило более 50 обращений по этому вопросу.
- С целью установления причин сложившейся ситуации направлено обращение в министерство социальной защиты населения и прокуратуру Республики Бурятия, - сообщила детский омбудсмен.
Сегодня, 30 октября, министерство социальной защиты населения Бурятии сообщило о поступлении финансировании.
- Денежные средства на выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка поступили сегодня, 30 октября, из федерального бюджета в сумме 258 млн. рублей. Объем средств рассчитан на предоставление выплаты до конца текущего года, - сообщили в минсоцзащиты.
97 млн. рублей, начисленных 6534 получателям за октябрь, в настоящее время уже зачислены в кредитные учреждения. После проведения банковских операций – 2-3 ноября средства будут доступны к использованию гражданами.
В Бурятии многодетных родителей возмутила задержка выплат
Общество, Фото:
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