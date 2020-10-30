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Снегопад осложнил движение на трассе «Байкал» в Иркутской области

Снегопад осложнил движение на трассе «Байкал» в Иркутской области
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
На одном участке введено ограничение для большегрузов

В связи со снегопадом сотрудники полиции и дорожные службы работают на участках федеральной автодороги Р-258 «Байкал» в Иркутской области, предупреждает главное управление МВД по региону.

В Шелеховском районе на 45-м километре федеральной автодороги Р-258 «Байкал» снегоуборочная техника ведёт расчистку дороги.

На этом участке работает экипаж ГИБДД, в том числе для возможного оказания помощи водителям.

В Слюдянском районе с 95 по 86 километр введено ограничение для большегрузов, там работает снегоуборочная техника.

Водителей просят не превышать скоростной режим и быть внимательными. 
федеральная трасса Снегопад
 
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