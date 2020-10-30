Снегопад осложнил движение на трассе «Байкал» в Иркутской области





Водителей просят не превышать скоростной режим и быть внимательными.

В связи со снегопадом сотрудники полиции и дорожные службы работают на участках федеральной автодороги Р-258 «Байкал» в Иркутской области, предупреждает главное управление МВД по региону.В Шелеховском районе на 45-м километре федеральной автодороги Р-258 «Байкал» снегоуборочная техника ведёт расчистку дороги.На этом участке работает экипаж ГИБДД, в том числе для возможного оказания помощи водителям.В Слюдянском районе с 95 по 86 километр введено ограничение для большегрузов, там работает снегоуборочная техника.