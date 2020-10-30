Жители Бурятии прочтут стихи на разных языках

Детско-юношеская библиотека объявила онлайн-челлендж «Люди и стихи»



В Бурятии с 3 по 11 ноября пройдёт челлендж «Люди и стихи». Его участникам предлагают поделиться на видео своими любимыми стихотворениями, написанными на иностранных языках или на языках народов России.



Чтобы принять участие в челлендже необходимо с 3 по 11 ноября выложить в социальные сети видеоролик-чтение стихотворения на иностранном или другом языке с прикреплённым хештегом #Люди_и_Cтихи». В видео рассказать об авторе стихотворения и также прочесть художественный или вольный перевод поэтического текста.



Видеоролик также можно отправить заранее на электронную почту info@baikalib.ru . Все отправленные на челлендж видео будут выложены в соцсетях республиканской детско-юношеской библиотеки в даты проведения акции. Об этом сообщает пресс-служба РДЮБ.



Возрастное ограничение 6+

