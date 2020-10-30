В Бурятии пройдёт турнир по рыбной ловле со льда

Первые соревнования зимнего сезона проведут на озере Торма



21 ноября в Иволгинском районе Бурятии на озере Торма состоится традиционный республиканский турнир по рыбной ловле на мормышку со льда «Торминский гигант». Соревнования станут первыми в зимнем сезоне 2020-2021 гг.



Турнир пройдёт в командном и личном зачёте. Команда для участия должная состоять из 3 человек, сообщает федерация рыболовного спорта РБ.



Напомним, на прошлом турнире, проходившем 23 ноября 2019 года, победила команда «GTA» из Улан-Удэ. В личном зачёте лидировал представитель этого же коллектива Роман Байковский.

