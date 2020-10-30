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30 октября

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В Бурятии пройдёт турнир по рыбной ловле со льда

В Бурятии пройдёт турнир по рыбной ловле со льда
Общество,  Фото:pixabay.com
Первые соревнования зимнего сезона проведут на озере Торма

21 ноября в Иволгинском районе Бурятии на озере Торма состоится традиционный республиканский турнир по рыбной ловле на мормышку со льда «Торминский гигант». Соревнования станут первыми в зимнем сезоне 2020-2021 гг.

Турнир пройдёт в командном и личном зачёте. Команда для участия должная состоять из 3 человек, сообщает федерация рыболовного спорта РБ.

Напомним, на прошлом турнире, проходившем 23 ноября 2019 года, победила команда «GTA» из Улан-Удэ. В личном зачёте лидировал представитель этого же коллектива Роман Байковский.
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