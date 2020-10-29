Самым перспективным из десятки стал Крым
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, какие в России самые лучшие направления для природного туризма. В десятку наиболее интересных для развития экотуризма попала Иркутская область. Она заняла шестое место.
Большинство туристов (29,82%) назвало Крым самым перспективным направлением для развития природного туризма. На втором месте — Краснодарский край, набравший 17,54% голосов. «Бронзу» в рейтинге самых лучших для экологического отдыха получила республика Карелия, получившая 14,04%.
По данным опроса соцсетей, в России также считают перспективными для развития природного туризма Алтайский край и республику Алтай, Башкирию, Ленинградскую область, Северный Кавказ, Ставропольский край и Самарскую область. Об этом сообщает агентство по туризму Иркутской области со ссылкой на Tvil.ru.
Иркутская область вошла в топ-10 направлений для развития экотуризма
Общество, Фото:
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