Иркутская область вошла в топ-10 направлений для развития экотуризма

Самым перспективным из десятки стал Крым



Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, какие в России самые лучшие направления для природного туризма. В десятку наиболее интересных для развития экотуризма попала Иркутская область. Она заняла шестое место.



Большинство туристов (29,82%) назвало Крым самым перспективным направлением для развития природного туризма. На втором месте — Краснодарский край, набравший 17,54% голосов. «Бронзу» в рейтинге самых лучших для экологического отдыха получила республика Карелия, получившая 14,04%.



По данным опроса соцсетей, в России также считают перспективными для развития природного туризма Алтайский край и республику Алтай, Башкирию, Ленинградскую область, Северный Кавказ, Ставропольский край и Самарскую область. Об этом сообщает агентство по туризму Иркутской области со ссылкой на Tvil.ru.

