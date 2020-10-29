 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 октября

Популярное

Иркутская область вошла в топ-10 направлений для развития экотуризма

Иркутская область вошла в топ-10 направлений для развития экотуризма
Общество,  Фото:pixabay.com
Самым перспективным из десятки стал Крым

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, какие в России самые лучшие направления для природного туризма. В десятку наиболее интересных для развития экотуризма попала Иркутская область. Она заняла шестое место.

Большинство туристов (29,82%) назвало Крым самым перспективным направлением для развития природного туризма. На втором месте — Краснодарский край, набравший 17,54% голосов. «Бронзу» в рейтинге самых лучших для экологического отдыха получила республика Карелия, получившая 14,04%.

По данным опроса соцсетей, в России также считают перспективными для развития природного туризма Алтайский край и республику Алтай, Башкирию, Ленинградскую область, Северный Кавказ, Ставропольский край и Самарскую область. Об этом сообщает агентство по туризму Иркутской области со ссылкой на Tvil.ru.
туризм Иркутская область опрос
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Аэропорт в Улан-Удэ перешёл на осенне-зимнее расписание
Аэропорт в Улан-Удэ перешёл на осенне-зимнее расписание
Общество, 29.10.2020
С октября по март будут выполняться пассажирские авиарейсы по 13 направлениям
В Забайкалье украшают улицы «вязаным граффити»
В Забайкалье украшают улицы «вязаным граффити»
Общество, 29.10.2020
В крае проходит творческая онлайн-акция по уличному вязанию
В Бурятии военнослужащие провели единый день РХБЗ
В Бурятии военнослужащие провели единый день РХБЗ
Общество, 29.10.2020
В мероприятии участвовало более тысячи человек
В Чите простятся с первой главой Центрального района
В Чите простятся с первой главой Центрального района
Общество, 29.10.2020
Нина Волкова занимала ответственные посты в структурах власти Читы и Забайкалья
ФСК в Улан-Удэ закроют на сандень
ФСК в Улан-Удэ закроют на сандень
Общество, 29.10.2020
Спорткомплекс будет полностью не работать 2 ноября
«Туалетную» плитку в центре Улан-Удэ хотят заменить газоном
«Туалетную» плитку в центре Улан-Удэ хотят заменить газоном
Общество, 29.10.2020
Мэр Игорь Шутенков советуется с горожанами
В Бурятии закрываются 2 паромные переправы
В Бурятии закрываются 2 паромные переправы
Общество, 29.10.2020
Прекращение работы связано с началом ледостава
В Бурятии выбрали лучших исполнителей эпоса «Гэсэр»
В Бурятии выбрали лучших исполнителей эпоса «Гэсэр»
Общество, 29.10.2020
В выразительном чтении соревновались студенты вузов и ссузов
В Монголии продлили режим повышенной готовности до конца года
В Монголии продлили режим повышенной готовности до конца года
Общество, 29.10.2020
Угрозу завоза коронавируса и распространения его внутри страны оценивают как высокую
Рекордсменка из Бурятии осталась недовольна своим выступлением
Рекордсменка из Бурятии осталась недовольна своим выступлением
Общество, 29.10.2020
Анастасия Еськова установила рекорд России в классическом троеборье среди студентов
В Закаменске назвали новый настил моста лучшим за 25 лет
В Закаменске назвали новый настил моста лучшим за 25 лет
Общество, 29.10.2020
В том числе новому настилу обрадовались молодые матери
В Улан-Удэ произошёл ещё один инцидент с новым автобусом
В Улан-Удэ произошёл ещё один инцидент с новым автобусом
Общество, 29.10.2020
Это случилось возле площади Советов
В Бурятии будут выращивать кедр в теплице
В Бурятии будут выращивать кедр в теплице
Общество, 29.10.2020
Впервые в Бурятии лесники проведут эксперимент по выращиванию кедра в теплице
Мыши прогрызли полы в домах жителей Бурятии
Мыши прогрызли полы в домах жителей Бурятии
Общество, 29.10.2020
По словам сельчан, грызуны донимают ежегодно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^