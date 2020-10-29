 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 октября

Популярное

В Чите простятся с первой главой Центрального района

В Чите простятся с первой главой Центрального района
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Читы
Нина Волкова занимала ответственные посты в структурах власти Читы и Забайкалья

На 75-м году ушла из жизни первая глава Центрального района Читы Нина Ивановна Волкова.

Несмотря на то, что она родилась в Ульяновске, она всегда считала себя коренной забайкалкой, ведь именно здесь прошла вся её активная, яркая, интересная жизнь, направленная на служение людям. Её знали, как человека порядочного, честного, грамотного и деятельного.

Занимая ответственные посты в райисполкоме Железнодорожного района Читы, Читинском горисполкоме, затем в облисполкоме, будучи депутатом районного Совета народных депутатов Читы, председателем правления Читинского обслпотребсоюза, председателем комитета по труду, на других должностях Нина Ивановна всегда стремилась решать проблемы земляков, действуя по совести и по велению сердца. Она была награждена орденом «Знак Почёта», медалями «За строительство БАМа», «За заслуги перед Читинской областью» и многими другими.

- Светлая память о замечательном, мудром, ярком человеке – Нине Ивановне Волковой, навсегда останется в сердцах тех, кто её знал. Выражаем глубокие соболезнования её родным и близким, - сообщает администрация и дума Читы.

Прощание с Ниной Ивановной Волковой состоится 30 октября 2020 года с 14:00 до 15:00 в 1-м ритуальном зале краевой клинической больницы.
некролог Чита
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Аэропорт в Улан-Удэ перешёл на осенне-зимнее расписание
Аэропорт в Улан-Удэ перешёл на осенне-зимнее расписание
Общество, 29.10.2020
С октября по март будут выполняться пассажирские авиарейсы по 13 направлениям
В Забайкалье украшают улицы «вязаным граффити»
В Забайкалье украшают улицы «вязаным граффити»
Общество, 29.10.2020
В крае проходит творческая онлайн-акция по уличному вязанию
В Бурятии военнослужащие провели единый день РХБЗ
В Бурятии военнослужащие провели единый день РХБЗ
Общество, 29.10.2020
В мероприятии участвовало более тысячи человек
В Чите простятся с первой главой Центрального района
В Чите простятся с первой главой Центрального района
Общество, 29.10.2020
Нина Волкова занимала ответственные посты в структурах власти Читы и Забайкалья
ФСК в Улан-Удэ закроют на сандень
ФСК в Улан-Удэ закроют на сандень
Общество, 29.10.2020
Спорткомплекс будет полностью не работать 2 ноября
«Туалетную» плитку в центре Улан-Удэ хотят заменить газоном
«Туалетную» плитку в центре Улан-Удэ хотят заменить газоном
Общество, 29.10.2020
Мэр Игорь Шутенков советуется с горожанами
В Бурятии закрываются 2 паромные переправы
В Бурятии закрываются 2 паромные переправы
Общество, 29.10.2020
Прекращение работы связано с началом ледостава
В Бурятии выбрали лучших исполнителей эпоса «Гэсэр»
В Бурятии выбрали лучших исполнителей эпоса «Гэсэр»
Общество, 29.10.2020
В выразительном чтении соревновались студенты вузов и ссузов
В Монголии продлили режим повышенной готовности до конца года
В Монголии продлили режим повышенной готовности до конца года
Общество, 29.10.2020
Угрозу завоза коронавируса и распространения его внутри страны оценивают как высокую
Рекордсменка из Бурятии осталась недовольна своим выступлением
Рекордсменка из Бурятии осталась недовольна своим выступлением
Общество, 29.10.2020
Анастасия Еськова установила рекорд России в классическом троеборье среди студентов
В Закаменске назвали новый настил моста лучшим за 25 лет
В Закаменске назвали новый настил моста лучшим за 25 лет
Общество, 29.10.2020
В том числе новому настилу обрадовались молодые матери
В Улан-Удэ произошёл ещё один инцидент с новым автобусом
В Улан-Удэ произошёл ещё один инцидент с новым автобусом
Общество, 29.10.2020
Это случилось возле площади Советов
В Бурятии будут выращивать кедр в теплице
В Бурятии будут выращивать кедр в теплице
Общество, 29.10.2020
Впервые в Бурятии лесники проведут эксперимент по выращиванию кедра в теплице
Мыши прогрызли полы в домах жителей Бурятии
Мыши прогрызли полы в домах жителей Бурятии
Общество, 29.10.2020
По словам сельчан, грызуны донимают ежегодно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^