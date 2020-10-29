В Чите простятся с первой главой Центрального района

Общество, Фото: пресс-служба администрации Читы

Нина Волкова занимала ответственные посты в структурах власти Читы и Забайкалья



На 75-м году ушла из жизни первая глава Центрального района Читы Нина Ивановна Волкова.



Несмотря на то, что она родилась в Ульяновске, она всегда считала себя коренной забайкалкой, ведь именно здесь прошла вся её активная, яркая, интересная жизнь, направленная на служение людям. Её знали, как человека порядочного, честного, грамотного и деятельного.



Занимая ответственные посты в райисполкоме Железнодорожного района Читы, Читинском горисполкоме, затем в облисполкоме, будучи депутатом районного Совета народных депутатов Читы, председателем правления Читинского обслпотребсоюза, председателем комитета по труду, на других должностях Нина Ивановна всегда стремилась решать проблемы земляков, действуя по совести и по велению сердца. Она была награждена орденом «Знак Почёта», медалями «За строительство БАМа», «За заслуги перед Читинской областью» и многими другими.



- Светлая память о замечательном, мудром, ярком человеке – Нине Ивановне Волковой, навсегда останется в сердцах тех, кто её знал. Выражаем глубокие соболезнования её родным и близким, - сообщает администрация и дума Читы.



Прощание с Ниной Ивановной Волковой состоится 30 октября 2020 года с 14:00 до 15:00 в 1-м ритуальном зале краевой клинической больницы.

