Федерация бокса Бурятии поддержала Умара Кремлёва









«Коммерсантъ» отмечает, что Кремлев может стать третьим российским главой крупной спортивной федерации по олимпийскому виду спорта после Алишера Усманова и Владимира Лисина, руководящих соответственно Международной федерацией фехтования (FIE) и Международной федерацией стрелкового спорта (ISSF). Издание оценивает шансы Кремлёва как достаточно высокие. Первая причина — это активность, как личная господина Кремлёва, так и федерации бокса России, в период, прошедший после применения к AIBA санкций. Вторая причина заключается в вероятном уровне конкуренции на ноябрьских выборах.



В прошлом году Умар Кремлёв был в Улан-Удэ на чемпионате мира по боксу среди женщин. Он

«Коммерсантъ» отмечает, что Кремлев может стать третьим российским главой крупной спортивной федерации по олимпийскому виду спорта после Алишера Усманова и Владимира Лисина, руководящих соответственно Международной федерацией фехтования (FIE) и Международной федерацией стрелкового спорта (ISSF). Издание оценивает шансы Кремлёва как достаточно высокие. Первая причина — это активность, как личная господина Кремлёва, так и федерации бокса России, в период, прошедший после применения к AIBA санкций. Вторая причина заключается в вероятном уровне конкуренции на ноябрьских выборах.В прошлом году Умар Кремлёв был в Улан-Удэ на чемпионате мира по боксу среди женщин. Он отметил высокую организацию проведения чемпионата . По его словам, теперь Улан-Удэ будут приводить в качестве примера.

Федерация бокса Бурятии во главе с президентом Валерием Доржиевым поддерживает намерение Умара Кремлёва баллотироваться на пост президента AIBA (Международной ассоциации бокса). Об этом сообщили в федерации бокса Бурятии.27 октября генеральный секретарь федерации бокса России и член исполкома международной ассоциации бокса Умар Кремлёв провёл пресс-конференцию и заявил, что будет баллотироваться на пост президента AIBA. По его словам, он «не может просто смотреть» на то, что в ней происходит, рассчитывая вернуть структуре «величие».- Друзья, сегодня я выдвинул свою кандидатуру на пост президента АИБА! Считаю, мой долг сделать АИБА самой прозрачной организацией, чтобы международная ассоциация олимпийского бокса стала настоящим бриллиантом высшей пробы! Я иду на выборы на пост главы АИБА, чтобы в первую очередь она работала в интересах спорта, спортсменов и тренеров! Иду на выборы от боли в сердце, ведь порядка четырёх лет ничего не меняется. Сделаю так, чтобы АИБА больше не была обременена долгами! Если я стану президентом АИБА, ни одна национальная федерация не будет платить ежегодные взносы, а наоборот АИБА будет выделять 2 млн долларов на поддержку национальных федераций. Я готов к бою и готов отправить в глубокий нокаут всех недоброжелателей, кто не хочет видеть АИБА сильной организацией! В ближайшее время для развития АИБА нужно минимум 50 млн долларов. И мы это привлечём, - написал Умар Кремлёв на своих страницах в соцсетях.Он также обратился ко всем спортивным функционерам бокса: боксёрам, тренерам, ветеранам бокса – «Только мы вместе сможем сделать АИБА вновь Великой!» - заключил Кремлёв. Он, к слову, обыграл знаменитый лозунг Дональда Трампа «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой).