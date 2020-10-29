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Федерация бокса Бурятии поддержала Умара Кремлёва

Федерация бокса Бурятии поддержала Умара Кремлёва
Общество, 
Умар Кремлёв планирует возглавить мировой бокс

Федерация бокса Бурятии во главе с президентом Валерием Доржиевым поддерживает намерение Умара Кремлёва баллотироваться на пост президента AIBA (Международной ассоциации бокса). Об этом сообщили в федерации бокса Бурятии.

27 октября генеральный секретарь федерации бокса России и член исполкома международной ассоциации бокса Умар Кремлёв провёл пресс-конференцию и заявил, что будет баллотироваться на пост президента AIBA. По его словам, он «не может просто смотреть» на то, что в ней происходит, рассчитывая вернуть структуре «величие».

- Друзья, сегодня я выдвинул свою кандидатуру на пост президента АИБА! Считаю, мой долг сделать АИБА самой прозрачной организацией, чтобы международная ассоциация олимпийского бокса стала настоящим бриллиантом высшей пробы! Я иду на выборы на пост главы АИБА, чтобы в первую очередь она работала в интересах спорта, спортсменов и тренеров! Иду на выборы от боли в сердце, ведь порядка четырёх лет ничего не меняется. Сделаю так, чтобы АИБА больше не была обременена долгами! Если я стану президентом АИБА, ни одна национальная федерация не будет платить ежегодные взносы, а наоборот АИБА будет выделять 2 млн долларов на поддержку национальных федераций. Я готов к бою и готов отправить в глубокий нокаут всех недоброжелателей, кто не хочет видеть АИБА сильной организацией! В ближайшее время для развития АИБА нужно минимум 50 млн долларов. И мы это привлечём, - написал Умар Кремлёв на своих страницах в соцсетях.

Он также обратился ко всем спортивным функционерам бокса: боксёрам, тренерам, ветеранам бокса – «Только мы вместе сможем сделать АИБА вновь Великой!» - заключил Кремлёв. Он, к слову, обыграл знаменитый лозунг Дональда Трампа «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой).

 

«Коммерсантъ» отмечает, что Кремлев может стать третьим российским главой крупной спортивной федерации по олимпийскому виду спорта после Алишера Усманова и Владимира Лисина, руководящих соответственно Международной федерацией фехтования (FIE) и Международной федерацией стрелкового спорта (ISSF). Издание оценивает шансы Кремлёва как достаточно высокие. Первая причина — это активность, как личная господина Кремлёва, так и федерации бокса России, в период, прошедший после применения к AIBA санкций. Вторая причина заключается в вероятном уровне конкуренции на ноябрьских выборах.

В прошлом году Умар Кремлёв был в Улан-Удэ на чемпионате мира по боксу среди женщин. Он отметил высокую организацию проведения чемпионата. По его словам, теперь Улан-Удэ будут приводить в качестве примера. 
спорт бокс
 
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