Аэропорт в Улан-Удэ перешёл на осенне-зимнее расписание

С октября по март будут выполняться пассажирские авиарейсы по 13 направлениям



Международный аэропорт «Байкал» перешёл на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать с 25 октября до 27 марта 2021 года. Из Улан-Удэ в зимний период запланировано выполнение регулярных пассажирских рейсов по 13 направлениям.



Авиакомпания «S7 Airlines» и авиакомпания «Победа» продолжают выполнять ежедневные рейсы по маршруту Улан-Удэ – Москва. А для желающих познакомиться с природой и достопримечательностями Бурятии авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновит чартерную туристическую программу с 6 февраля 2021 года.



В осенне-зимний период авиакомпания «Якутия» продолжает выполнение субсидированных рейсов по маршруту Улан-Удэ – Якутск. Авиакомпания «ИрАэро» осуществляет перелёты по субсидированным направлениям: Улан-Удэ – Красноярск, Улан-Удэ – Иркутск, Улан-Удэ – Благовещенск. Авиакомпания «СиЛа» предлагает субсидированные билеты из Улан-Удэ в Читу и посёлок Хужир на острове Ольхон.



С 15 ноября авиакомпания «Nordwind Airlines» начинает выполнять прямые рейсы по маршруту Улан-Удэ – Красноярск. Полёты будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Байкал».

