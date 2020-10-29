С октября по март будут выполняться пассажирские авиарейсы по 13 направлениям
Международный аэропорт «Байкал» перешёл на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать с 25 октября до 27 марта 2021 года. Из Улан-Удэ в зимний период запланировано выполнение регулярных пассажирских рейсов по 13 направлениям.
Авиакомпания «S7 Airlines» и авиакомпания «Победа» продолжают выполнять ежедневные рейсы по маршруту Улан-Удэ – Москва. А для желающих познакомиться с природой и достопримечательностями Бурятии авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновит чартерную туристическую программу с 6 февраля 2021 года.
В осенне-зимний период авиакомпания «Якутия» продолжает выполнение субсидированных рейсов по маршруту Улан-Удэ – Якутск. Авиакомпания «ИрАэро» осуществляет перелёты по субсидированным направлениям: Улан-Удэ – Красноярск, Улан-Удэ – Иркутск, Улан-Удэ – Благовещенск. Авиакомпания «СиЛа» предлагает субсидированные билеты из Улан-Удэ в Читу и посёлок Хужир на острове Ольхон.
С 15 ноября авиакомпания «Nordwind Airlines» начинает выполнять прямые рейсы по маршруту Улан-Удэ – Красноярск. Полёты будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Байкал».
Аэропорт в Улан-Удэ перешёл на осенне-зимнее расписание
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