Производство откроется в исправительной колонии №2
В УФСИН России по Бурятии прошла рабочая встреча с представителями бурятского фанерного завода, специализирующегося на изготовлении фанеры из осины. Стороны обсудили вопросы сотрудничества и перспективы размещения заказов на базе исправительных учреждении.
В результате достигнута договоренность об оказании услуг по изготовлению лущеного шпона, с использованием оборудования заказчика, в исправительной колонии №2.
Там планируется трудоустроить около 15 осуждённых. Это даст им возможность погашать исковые обязательства и поддерживать свои профессионально-трудовые навыки, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые начнут готовить лущёный шпон
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