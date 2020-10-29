В Улан-Удэ осуждённые начнут готовить лущёный шпон

Производство откроется в исправительной колонии №2



В УФСИН России по Бурятии прошла рабочая встреча с представителями бурятского фанерного завода, специализирующегося на изготовлении фанеры из осины. Стороны обсудили вопросы сотрудничества и перспективы размещения заказов на базе исправительных учреждении.



В результате достигнута договоренность об оказании услуг по изготовлению лущеного шпона, с использованием оборудования заказчика, в исправительной колонии №2.



Там планируется трудоустроить около 15 осуждённых. Это даст им возможность погашать исковые обязательства и поддерживать свои профессионально-трудовые навыки, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



