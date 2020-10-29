Школьники Иркутской области сочинили антикоррупционную рекламу

Школьники и студенты соревновались в конкурсе социальных роликов
В Иркутской области управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений подвело итоги конкурса социальной рекламы. Реклама была направлена на формирование в обществе неприятия всех форм коррупции.
Работы принимались с 1 по 30 сентября. Всего поступило более 50 заявок от школьников и студентов.
По результатам оценки конкурсных работ определены три победителя в нескольких возрастных категориях. Среди обучающихся 5-8 классов общеобразовательных организаций первое место присуждено ученице 8 «Б» класса школы № 5» г. Усолье-Сибирское Марии И. Первое место среди обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций заняла работа ученицы 10 «А» класса школы № 7 имени Пичуева Арзу Г. Среди студентов профессиональных образовательных организаций и высших учебных заведений лауреатом конкурса стала студентка четвёртого курса факультета по подготовке следователей и судебных экспертов ФГКОУ ВО ВСИ МВД России Евгения Калугина.
Кроме того, отдельные конкурсные работы также особо отмечены управлением и размещены на официальном портале Иркутской области в разделе «Противодействие коррупции», а также в официальных аккаунтах правительства Иркутской области в «Инстаграм», «Фейсбук», «ОК» и «ВКонтакте».
Первый подобный конкурс состоялся в прошлом году, сообщили в пресс-службе областного правительства.
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