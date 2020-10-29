В мероприятии участвовало более тысячи человек
В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, прошёл единый день радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ). В мероприятии приняли участие более одной тысячи военнослужащих, сообщает пресс-служба ВВО.
Занятия начались с подачи условного сигнала оповещения, по которому военнослужащие тренировались в правильности и слаженности действий. Они выполнили такие нормативы, как надевание противогаза, общевойскового защитного комплекта, а также подготовили к работе войсковые приборы химической разведки и дозиметры. Кроме этого, важным элементом занятий стала подготовка штатных средств РХБ-разведки, установленных на технике.
В Бурятии военнослужащие провели единый день РХБЗ
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
С октября по март будут выполняться пассажирские авиарейсы по 13 направлениям
В крае проходит творческая онлайн-акция по уличному вязанию
В мероприятии участвовало более тысячи человек
Самым перспективным из десятки стал Крым
Нина Волкова занимала ответственные посты в структурах власти Читы и Забайкалья
Спорткомплекс будет полностью не работать 2 ноября
Мэр Игорь Шутенков советуется с горожанами
Прекращение работы связано с началом ледостава
В выразительном чтении соревновались студенты вузов и ссузов
Угрозу завоза коронавируса и распространения его внутри страны оценивают как высокую
Анастасия Еськова установила рекорд России в классическом троеборье среди студентов
В том числе новому настилу обрадовались молодые матери
Это случилось возле площади Советов
Впервые в Бурятии лесники проведут эксперимент по выращиванию кедра в теплице
По словам сельчан, грызуны донимают ежегодно