В Бурятии военнослужащие провели единый день РХБЗ

В мероприятии участвовало более тысячи человек



В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, прошёл единый день радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ). В мероприятии приняли участие более одной тысячи военнослужащих, сообщает пресс-служба ВВО.



Занятия начались с подачи условного сигнала оповещения, по которому военнослужащие тренировались в правильности и слаженности действий. Они выполнили такие нормативы, как надевание противогаза, общевойскового защитного комплекта, а также подготовили к работе войсковые приборы химической разведки и дозиметры. Кроме этого, важным элементом занятий стала подготовка штатных средств РХБ-разведки, установленных на технике.

