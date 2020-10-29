В регионе готовятся к подъёму заболеваемости
Министерство здравоохранения Забайкальского края готовит резервные койки для больных коронавирусом на случай подъёма заболеваемости. Новый – 12-й по счёту - моностационар планируется открыть в Чите в подразделении краевой детской клинической больницы по ул. Шилова, 48.
- В этом корпусе мы планируем развернуть первоначально 150 коек. Сегодня ведутся подготовительные работы – установка шлюзов, разграничение грязных и чистых зон, размещение коек согласно требованиям, предъявляемым к инфекционным стационарам. В целом здесь есть все необходимое оборудование, в том числе реанимационное, для оказания населению квалифицированной медицинской помощи, - рассказала глава краевого минздрава Анна Шангина.
На сегодня пациентов с COVID-19 принимают 11 моностационаров – шесть в Чите и пять в районах края. Всего развёрнуто 1565 коек, из которых заполнено 1366 или 87%, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в соседнем Иркутске также разворачивают дополнительные ковидные койки.
В Забайкалье готовят дополнительные койки для пациентов с COVID-19
Общество, Фото:
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