Сбер приглашает жителей Бурятии на курсы «Цифровой экономики»

Бесплатное IT-образование можно получить по 4 специализациям
Сбер присоединился к национальному проекту «Цифровая экономика». Он проведёт специальное обучение всех желающих по наиболее актуальным цифровым направлениям в 48 регионах России. В их число входят две территории присутствия Байкальского банка Сбербанка: Бурятия и Якутия.
Жители регионов, представители малого и микро-бизнеса приглашаются на бесплатные курсы по 4 специализациям:
- «Создание сайтов на платформе Tilda, основы интернет-маркетинга»;
- «Основы Python для анализа данных»;
- «Основы машинного обучения»;
- «Основы теории искусственного интеллекта».
В рамках образовательного проекта государство оплачивает обучение по востребованным IT-направлениям. По окончании обучения слушателям курсов выдаются удостоверения государственного образца.
Подать заявку на получение сертификата на бесплатное персональное обучение можно до 30 октября. Ссылка на регистрацию для обучения: https://my.dasreda.ru/sertificates#reg. Продолжительность курсов в дистанционном формате – от 72 часов. Предусмотрены практические задания и финальное тестирование.
Справка
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 500 офисов по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбер приглашает жителей Бурятии на курсы «Цифровой экономики»
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