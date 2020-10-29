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29 октября

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ФСК в Улан-Удэ закроют на сандень

ФСК в Улан-Удэ закроют на сандень
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Спорткомплекс будет полностью не работать 2 ноября

2 ноября в Улан-Удэ будет закрыт на санитарный день физкультурно-спортивный комплекс. Как подчёркивает пресс-служба дирекции спортивных сооружений, закрыт он будет целиком и для всех. Не будут работать в том числе и бассейн, и тренажёрный зал, и другие спортивные залы.

Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, в ФСК могут развернуть стационар для приёма онкобольных пациентов. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.


ФСК Улан-Удэ санитарный день
 
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