В Бурятии закрываются 2 паромные переправы

Прекращение работы связано с началом ледостава



В связи с низкими температурами и неблагоприятными погодными условиями (образования шуги и заберегов) в Бурятии закрываются на зиму две паромные переправы.



Сегодня, 29 октября, последний день работает Татауровская паромная переправа через реку Селенга на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Татаурово – Острог в Прибайкальском районе. Усть-Чикойская паромная переправа через реку Чикой на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Стрелка – Подлопатки в Селенгинском районе будет действовать до 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба управления региональных автомобильных дорог Бурятии.

