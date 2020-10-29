Прекращение работы связано с началом ледостава
В связи с низкими температурами и неблагоприятными погодными условиями (образования шуги и заберегов) в Бурятии закрываются на зиму две паромные переправы.
Сегодня, 29 октября, последний день работает Татауровская паромная переправа через реку Селенга на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Татаурово – Острог в Прибайкальском районе. Усть-Чикойская паромная переправа через реку Чикой на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Стрелка – Подлопатки в Селенгинском районе будет действовать до 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба управления региональных автомобильных дорог Бурятии.
В Бурятии закрываются 2 паромные переправы
Общество, Фото:
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