Спортивную площадку строят у гимназии №14 в Улан-Удэ

Работы завершат в ближайшие дни



В Улан-Удэ устраивают спортивную площадку в гимназии №14. За этот пункт проголосовало большинство жителей округа в рамках проекта «Народный бюджет», сообщили в пресс-службе администрации города.



Подрядная организация ООО «Мастерфайбер» ведёт работы с начала октября. Сейчас площадка забетонирована, установлены столбы для ограждения.



В ближайшие дни там уложат резиновое покрытие и приступят к установке спортивного оборудования.



Подрядчик обещает завершить все работы до 1 ноября.

