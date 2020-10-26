Работы завершат в ближайшие дни
В Улан-Удэ устраивают спортивную площадку в гимназии №14. За этот пункт проголосовало большинство жителей округа в рамках проекта «Народный бюджет», сообщили в пресс-службе администрации города.
Подрядная организация ООО «Мастерфайбер» ведёт работы с начала октября. Сейчас площадка забетонирована, установлены столбы для ограждения.
В ближайшие дни там уложат резиновое покрытие и приступят к установке спортивного оборудования.
Подрядчик обещает завершить все работы до 1 ноября.
Спортивную площадку строят у гимназии №14 в Улан-Удэ
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Елена Гапешина и Дулма Лумбунова продолжают борьбу
Дорожники соорудили ливневую канализацию и починили автобусную остановку
Палатки установили перед диагностическим центром.
Пользователи шутят, что ритуал из Бурятии помог Хабибу победить
О такой возможности заявил глава Бурятии
«Как красиво!» - отзываются пользователи Сети
Синоптики объяснили причины перепада погоды в Бурятии
За сутки умерло и заразилось столько человек, сколько раньше ещё не было
После прокурорского вмешательства в здании администрации размещена тактильная мнемосхема для слабовидящих
В дело вмешалась прокуратура
Аферисты представились сотрудниками банка
В республике местами снег
Булат Лхасаранов восстановил бурятскую породу овец «буубэй»
Субботник прошёл в Мухоршибири
«Люди ведут себя как свиньи», - возмущаются местные жители