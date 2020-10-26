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Две спортсменки из Бурятии прошли в следующий круг чемпионата России по боксу

Две спортсменки из Бурятии прошли в следующий круг чемпионата России по боксу
Общество, 
Елена Гапешина и Дулма Лумбунова продолжают борьбу

В Ульяновске завершился первый день чемпионата России по боксу среди женщин. На ринг выходили три спортсменки из Бурятии, сообщили в Центре спортивной подготовки республики.

Чемпионка Дальневосточного федерального округа Наталья Коростылева (до 54 кг) уступила хозяйке чемпионата Светлане Цургановой по очкам. Стоит отметить, что спортсменка впервые участвовала в чемпионате России среди женщин.

- Для неё это огромный опыт. Думаю, у неё все победы ещё впереди, - считает старший тренер по боксу среди женщин Центра спортивной подготовки Бато-Мунко Ванкеев, который находится вместе со спортсменками в Ульяновске.

Елене Гапешиной (до 75 кг) и Дулме Лумбуновой (свыше 81 кг) удалось завершить свои поединки победой.

- Задача, которая стояла перед Еленой Гапешиной, - продышаться и прочувствовать ринг, что в итоге она и сделала. Этот бой с Анастасией Кружковой из Москвы она выиграла в третьем раунде - отказ секунданта, - рассказывает Бато-Мунко Ванкеев.

Досрочно свой поединок завершила и Дулма Лумбунова. Её соперницей была Виктория Крылова из Республики Коми.

- Ввиду невозможности продолжения боя соперницей победу присудили Дулме. Она прошла в следующий круг и встретится со спортсменкой из Челябинска, - сказал Бато-Мунко Ванкеев.
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