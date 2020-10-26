Две спортсменки из Бурятии прошли в следующий круг чемпионата России по боксу

Елена Гапешина и Дулма Лумбунова продолжают борьбу



В Ульяновске завершился первый день чемпионата России по боксу среди женщин. На ринг выходили три спортсменки из Бурятии, сообщили в Центре спортивной подготовки республики.



Чемпионка Дальневосточного федерального округа Наталья Коростылева (до 54 кг) уступила хозяйке чемпионата Светлане Цургановой по очкам. Стоит отметить, что спортсменка впервые участвовала в чемпионате России среди женщин.



- Для неё это огромный опыт. Думаю, у неё все победы ещё впереди, - считает старший тренер по боксу среди женщин Центра спортивной подготовки Бато-Мунко Ванкеев, который находится вместе со спортсменками в Ульяновске.



Елене Гапешиной (до 75 кг) и Дулме Лумбуновой (свыше 81 кг) удалось завершить свои поединки победой.



- Задача, которая стояла перед Еленой Гапешиной, - продышаться и прочувствовать ринг, что в итоге она и сделала. Этот бой с Анастасией Кружковой из Москвы она выиграла в третьем раунде - отказ секунданта, - рассказывает Бато-Мунко Ванкеев.



Досрочно свой поединок завершила и Дулма Лумбунова. Её соперницей была Виктория Крылова из Республики Коми.



- Ввиду невозможности продолжения боя соперницей победу присудили Дулме. Она прошла в следующий круг и встретится со спортсменкой из Челябинска, - сказал Бато-Мунко Ванкеев.

