Палатки установили перед диагностическим центром.
На площади рядом с Иркутским диагностическим центром МЧС развернули четыре специализированные палатки для людей, пришедших сдать анализы на коронавирус.
- На улице уже настали минусовые температуры. В палатках можно погреться тем, кто долго стоит в очереди на сдачу теста на ковид, - сообщил на своей странице в Instagram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Кобзев добавил, что продолжается развёртывание дополнительных мест для пациентов с COVID-19.
- Только за вчерашний день развернули 24 койки на базе факультетских клиник ИГМУ, в том числе 6 коек реанимации. 6 мест добавили в отделение интенсивной терапии и реанимации областной инфекционной больницы. Приняли решение развернуть места для ковид-пациентов в онкодиспансере. Там уже есть 65 коек, в ближайшие 2 дня добавим еще 65, включая палаты интенсивной терапии и реанимации, - поделился губернатор.
Проходит согласование открытие дополнительного госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией на базе одного из медучреждений ОАО «РЖД».
По данным на 25 октября, в больницах Иркутской области лечат 3 388 пациентов с COVID-19.
В Иркутске развернули палатки для пришедших на сдачу теста на ковид
Общество, Фото:
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