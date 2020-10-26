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В Улан-Удэ отремонтировали автодороги по улицам Жердева и Дарханская

В Улан-Удэ отремонтировали автодороги по улицам Жердева и Дарханская
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Дорожники соорудили ливневую канализацию и починили автобусную остановку

В Улан-Удэ закончились ремонтные работы на автодорогах по улицам Жердева и Дарханская. На улице Жердева подрядчик соорудил новую ливневую канализацию, а на улице Дарханской была отремонтирована автобусная остановка. Ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на этих дорогах завершен.

По улице Жердева, на участке протяжённостью 700 метров от улицы Дарханской до улицы Сахьяновой дорожники заменили старое асфальтобетонное покрытие, проложили новые тротуары по обеим сторонам дороги, нанесли разметку и установили дорожные знаки. Кроме того, подрядчик ООО «БИК» соорудил новую ливневую канализацию, которой ранее не было.

Востребованную дорогу в густонаселённой жилой зоне по улице Дарханская отремонтировала другая подрядная организация – ООО «Нардеван Строй». Улицу приводили в порядок комплексно: сначала вёлся ремонт теплотрассы, потом дороги. Здесь дорожники заменили бордюрные камни и проложили новое асфальтобетонное покрытие. Также подрядчик отремонтировал автобусную остановку.

Улан-Удэ участвует в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2017 года. В прошлом году на ремонт 13 дорог было выделено 313 млн рублей. В 2020 году на реализацию нацпроекта выделили в два раза больше – 700 млн рублей. Об этом сообщает городское управление по информационной политике.
администрацияУУ Улан-Удэ дорожный ремонт
 
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