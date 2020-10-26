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В Бурятии сняли подводное видео нереста омуля

В Бурятии сняли подводное видео нереста омуля
Общество, 
«Как красиво!» - отзываются пользователи Сети

Сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье» запечатлели на камеру нерест байкальского омуля в Забайкальском национальном парке. На видео видно, как множество рыб плывут под водой то в одну, то в другую сторону.

Видео опубликовали на странице заповедника в соцсети. Пользователи Сети остались в восторге от увиденного, об этом они писали в комментариях: «Прекрасное видео. Отличные видео у вас», «Как красиво!», «Мечтал увидеть! Сбылось!», «Шикарное видео».



За пару дней ролик просмотрели более четырёхсот раз.

Справка:

На территории Забайкальского национального парка протекает множество небольших рек. Все они имеют замкнутые бассейны и несут свои воды в Байкал. Наиболее значительные из них Большая Черемшана, Малая Черемшана, Большой Чивыркуй, Малый Чивыркуй. Самое крупное озеро - Арангатуй расположено на Чивыркуйском перешейке и соединено с Чивыркуйским заливом рекой Исток. Следующее по величине, озеро Бармашовое известно своими минеральными водами. Кроме того, в парке насчитывается более двух десятков горных озёр. Самое крупное из них - Ладохинское. На территории национального парка имеются выходы термальных вод - источники Змеевый, Нечаевский. В границы национального парка вошло 38,8 тыс. га акватории озера Байкал (часть Баргузинского и Чивыркуйский заливы).

Территорию Забайкальского национального парка населяют типичные сибирские звери: медведь, волк, лисица, рысь, соболь, выдра, росомаха, лось, кабарга, белка, бурундук, ондатра, заяц-беляк. Из птиц обычны: каменный глухарь, рябчик, кряква, серебристая чайка, болотный лунь и многие другие. Всего на территории парка зарегистрировано 303 вида наземных позвоночных животных. Из них земноводных – 3 вида, пресмыкающихся – 3 вида, птиц – 249 видов, млекопитающих – 48 видов. Из рыб, обитающих в акватории парка, в Красную книгу России занесён байкальский осётр. Редким видом земноводных является остромордая лягушка. В районе термальных Змеёвых источников сохранился уж – реликтовый для Байкала вид, численность его невелика.

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