В Бурятии с нарушением продали земельный участок

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, администрация посёлка городского типа Новый Уоян в Северо-Байкальском районе Бурятии нарушила закон о конкуренции. Установлен факт продажи администрацией посёлка земельного участка в нарушение антимонопольного законодательства.



Администрацией посёлка не было размещено извещение о проведении аукциона в установленном законом порядке, что ограничило круг участников торгов.



В отношении специалиста администрации посёлка возбуждено административное дело. Виновному должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.



По требованию межрайонной прокуратуры договор купли-продажи земельного участка расторгнут, сообщили в пресс-службе надзорного органа.



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