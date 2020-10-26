В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, администрация посёлка городского типа Новый Уоян в Северо-Байкальском районе Бурятии нарушила закон о конкуренции. Установлен факт продажи администрацией посёлка земельного участка в нарушение антимонопольного законодательства.
Администрацией посёлка не было размещено извещение о проведении аукциона в установленном законом порядке, что ограничило круг участников торгов.
В отношении специалиста администрации посёлка возбуждено административное дело. Виновному должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.
По требованию межрайонной прокуратуры договор купли-продажи земельного участка расторгнут, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
В Бурятии с нарушением продали земельный участок
Общество, Фото:
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