В Иркутской области мошенники украли у учительницы 170 тысяч рублей

Аналогично на минувшей неделе две жительницы Усольского района потеряли 67 и 104 тысячи рублей. Они тоже диктовали коды из смс, номера карт лжесотрудникам банков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.











В городе Усолье-Сибирском Иркутской области полиция разбирается в обстоятельствах обмана педагога. Доверившись телефонным мошенникам, потерпевшая предоставила им полный доступ ко всем своим банковским счетам и картам.Сначала заявительнице позвонила женщина, которая представилась сотрудником банка. Затем она «переключила» разговор якобы на своего руководителя. Псевдоспециалист поинтересовался всеми картами, которые есть у потерпевшей. Усольчанка диктовала по телефону паспортные данные, полные номера карт, а потом по мере поступления смс на сотовый, передавала числовые секретные коды аферистам. При этом мошенник убедил её, что доверять следует только ему, а все телефонные звонки из банковских организаций игнорировать. Таким образом, со счетов педагога аферисты похитили 170 тысяч рублей.Списания денег продолжились бы и дальше, так как на имя педагога мошенники оформили кредит в 220 тысяч рублей, но не успели его снять. Женщина рассказала о беседе с «банковскими специалистами» своему сыну и тот, сразу правильно оценив ситуацию, порекомендовал маме немедленно звонить на номера телефонов горячих линий и блокировать карты.В настоящее время в обстоятельствах мошенничества разбираются сотрудники полиции.