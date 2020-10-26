 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 октября

25 октября

Популярное

В Иркутской области мошенники украли у учительницы 170 тысяч рублей

В Иркутской области мошенники украли у учительницы 170 тысяч рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Аферисты представились сотрудниками банка

В городе Усолье-Сибирском Иркутской области полиция разбирается в обстоятельствах обмана педагога. Доверившись телефонным мошенникам, потерпевшая предоставила им полный доступ ко всем своим банковским счетам и картам.

Сначала заявительнице позвонила женщина, которая представилась сотрудником банка. Затем она «переключила» разговор якобы на своего руководителя. Псевдоспециалист поинтересовался всеми картами, которые есть у потерпевшей. Усольчанка диктовала по телефону паспортные данные, полные номера карт, а потом по мере поступления смс на сотовый, передавала числовые секретные коды аферистам. При этом мошенник убедил её, что доверять следует только ему, а все телефонные звонки из банковских организаций игнорировать. Таким образом, со счетов педагога аферисты похитили 170 тысяч рублей.

Списания денег продолжились бы и дальше, так как на имя педагога мошенники оформили кредит в 220 тысяч рублей, но не успели его снять. Женщина рассказала о беседе с «банковскими специалистами» своему сыну и тот, сразу правильно оценив ситуацию, порекомендовал маме немедленно звонить на номера телефонов горячих линий и блокировать карты.

В настоящее время в обстоятельствах мошенничества разбираются сотрудники полиции.

Аналогично на минувшей неделе две жительницы Усольского района потеряли 67 и 104 тысячи рублей. Они тоже диктовали коды из смс, номера карт лжесотрудникам банков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.


мошенничество Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии портится погода
В Бурятии портится погода
Общество, 26.10.2020
В республике местами снег
Ушёл из жизни бурятский селекционер Булат Лхасаранов
Ушёл из жизни бурятский селекционер Булат Лхасаранов
Общество, 25.10.2020
Булат Лхасаранов восстановил бурятскую породу овец «буубэй»
В Бурятии педагоги побелили памятник Ленину
В Бурятии педагоги побелили памятник Ленину
Общество, 25.10.2020
Субботник прошёл в Мухоршибири
Жители Бурятии завалили мусором могилы
Жители Бурятии завалили мусором могилы
Общество, 25.10.2020
«Люди ведут себя как свиньи», - возмущаются местные жители
Диспетчерам «горячей линии» минздрава Бурятии подарили питьевую воду
Диспетчерам «горячей линии» минздрава Бурятии подарили питьевую воду
Общество, 25.10.2020
На каждого диспетчера сейчас приходится около 250 звонков в день
В Улан-Удэ представили уникальный макет Бурятского оперного театра
В Улан-Удэ представили уникальный макет Бурятского оперного театра
Общество, 25.10.2020
На макете можно увидеть имитацию пожара и эвакуации людей
На реках Бурятии подошла к концу навигация
На реках Бурятии подошла к концу навигация
Общество, 25.10.2020
На Байкале навигация завершится в ноябре
Краснодарский блогер назвала самое удивительное бурятское блюдо
Краснодарский блогер назвала самое удивительное бурятское блюдо
Общество, 25.10.2020
Это оказались не буузы и вообще не мясное блюдо
Два боксёра из Бурятии завоевали путёвки на чемпионат России
Два боксёра из Бурятии завоевали путёвки на чемпионат России
Общество, 25.10.2020
Спортсмены выиграли чемпионат ЦСФСО профсоюзов «Россия»
В Улан-Удэ после реконструкции открыли сквер у Чёрного тюльпана
В Улан-Удэ после реконструкции открыли сквер у Чёрного тюльпана
Общество, 25.10.2020
Стоимость реконструкции превысила 44 миллиона рублей
Игры в «регулирование». Чем они угрожают байкальской природе
Игры в «регулирование». Чем они угрожают байкальской природе
Общество, 25.10.2020
Повышение уровня Байкала становится всё более заметным – в Прибайкальском районе до сих пор не снят режим ЧС, недавно на севере подтопило остров Ярки. Учёные продолжают бороться за нормализацию экологической ситуации. Экспертным мнением о грядущих последствиях регулирования уровня Великого озера с «Байкал-Daily» поделилась кандидат биологических наук Института общей и экспериментальной биологии СО РАН Наталья Базова
Заслуженный врач Бурятии скончалась от коронавируса
Заслуженный врач Бурятии скончалась от коронавируса
Общество, 25.10.2020
Людмила Цыбикова восемь дней провела в реанимации
В Бурятии заразились коронавирусом ещё 213 человек
В Бурятии заразились коронавирусом ещё 213 человек
Общество, 25.10.2020
Заболеваемость COVID-19, резко набравшая обороты, на спад не идёт
В Бурятии скончались ещё пятеро пациентов с коронавирусом
В Бурятии скончались ещё пятеро пациентов с коронавирусом
Общество, 25.10.2020
Умерли больные в возрасте 45, 54, 67, 72, 79 лет 
В Бурятии днём до +8 градусов
В Бурятии днём до +8 градусов
Общество, 25.10.2020
Местами по республике небольшой снег

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^