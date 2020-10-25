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Диспетчерам «горячей линии» минздрава Бурятии подарили питьевую воду

Диспетчерам «горячей линии» минздрава Бурятии подарили питьевую воду
Общество,  Фото:Центр медицины катастроф Бурятии
На каждого диспетчера сейчас приходится около 250 звонков в день

Диспетчерам «горячей линии» минздрава Бурятии оказали благотворительную помощь. Специалистам подарили 50 бутылей питьевой воды. Об этом сообщается в аккаунте Территориального центра медицины катастроф Бурятии.

Помощь оказала автономная некоммерческая организация «Центр грудничкового и дошкольного плавания «Золотая рыбка».

- Диспетчера «горячей линии» минздрава ежедневно принимают в среднем по 1500 звонков от населения Республики Бурятия, где на каждого диспетчера приходится около 250 звонков в день. Для минимизации времени ожидания ответа диспетчера вынуждены находиться на рабочих местах постоянно. Таким образом, наличие питьевой воды в отделе облегчает работу специалистов, - отметили в Территориальном центре медицины катастроф республики.

В центре организации выразили благодарность за помощь в борьбе с пандемией.
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