На каждого диспетчера сейчас приходится около 250 звонков в день
Диспетчерам «горячей линии» минздрава Бурятии оказали благотворительную помощь. Специалистам подарили 50 бутылей питьевой воды. Об этом сообщается в аккаунте Территориального центра медицины катастроф Бурятии.
Помощь оказала автономная некоммерческая организация «Центр грудничкового и дошкольного плавания «Золотая рыбка».
- Диспетчера «горячей линии» минздрава ежедневно принимают в среднем по 1500 звонков от населения Республики Бурятия, где на каждого диспетчера приходится около 250 звонков в день. Для минимизации времени ожидания ответа диспетчера вынуждены находиться на рабочих местах постоянно. Таким образом, наличие питьевой воды в отделе облегчает работу специалистов, - отметили в Территориальном центре медицины катастроф республики.
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В центре организации выразили благодарность за помощь в борьбе с пандемией.
Диспетчерам «горячей линии» минздрава Бурятии подарили питьевую воду
Общество, Фото:
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