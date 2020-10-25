В Улан-Удэ представили уникальный макет Бурятского оперного театра









В музее истории пожарной охраны и гражданской обороны Бурятии выставлен один из уникальных экспонатов - макет Бурятского государственного академического театра оперы и балета. Об этом макете рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Появился макет в музее в декабре 2013 года. Он поражает своей архитектурой, хоть и в миниатюре, установлен на площадке диаметром 1,5 м. При проектировании и создании макета театра была предусмотрена максимальная степень детализации основных элементов и окружения, в том числе подсветка.Посетителям демонстрируют комплексную систему противопожарной защиты театра – звуковую пожарную сигнализацию, автоматическую систему пожаротушения и противопожарный занавес.Предусмотренный механизм открытия крыши театра над зрительным залом и сценой позволяет наглядно увидеть, как происходит имитация возгорания и задымление на сцене. Опускается противопожарный занавес, который отсекает зрительный зал от сцены. Срабатывает световая индикация путей эвакуации зрителей, открываются основные и запасные выходы эвакуации. На притеатральной площади работает пожарная техника.- Макет театра всегда вызывает огромный интерес у посетителей. Такие экскурсии становятся не только обучающими, но и очень занимательными, и способны привлечь внимание даже маленьких слушателей, - рассказал директор музея Виктор Сергеев.