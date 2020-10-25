Два боксёра из Бурятии завоевали путёвки на чемпионат России

Спортсмены выиграли чемпионат ЦСФСО профсоюзов «Россия»
С 21 по 24 октября в городе Тольятти Самарской области прошёл XXIV ввсероссийский турнир памяти мастеров спорта СССР братьев Владимира и Игоря Герасимовых, он же чемпионат Центрального совета физкультурно-спортивного общества «Россия». В соревнованиях приняли участие 78 спортсменов в десяти весовых категориях.
Спортсмены из Бурятии завоевали два золота, сообщили в федерации бокса Бурятии.
В весовой категории до 52 кг чемпионом турнира стал мастер спорта международного класса Батор Сагалуев. Спортсмен тренируется под руководством Доржо Шаргакшанова и Алексея Сенотрусова.
В весовой категории до 60 кг первое место занял мастер спорта Радна Цыбиков. Тренер спортсмена - Доржо Галсанов.
Соревнования прошли в рамках XIV Спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держава». Мероприятие по 30 видам спорта продлится в Тольятти с 21 октября по 4 ноября.
Чемпионат, открывший спартакиаду, прошёл в спортивном комплексе «Акробат» без участия зрителей.
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Боксёры, занявшие первые места в своих весовых категориях, получили право на участие в чемпионате России по боксу среди мужчин. Этот чемпионат состоится с 27 ноября по 6 декабря в Оренбурге.
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Общество, Фото:
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