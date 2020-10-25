Местами по республике небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 октября по республике ночью по юго-западным районам и южному Прибайкалью, днём местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, по Прибайкалью до умеренного.
Ветер ночью восточный 5-10, днём с переходом на северо-западный 7-12, в отдельных районах до 15-20 м/с. Температура ночью 0,-5, местами по юго-западу и северу -8,-13, по Прибайкалью и южным районам при облачности до +3, днём +3, +8, по северо-востоку до -2.
В Улан-Удэ ночью без существенных осадков, днём небольшой мокрый снег. Ветер ночью восточный 4-9, днём северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +5,+7.
В Бурятии днём до +8 градусов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Рейд провели сотрудники Госавтоинспекции с участковыми
Это спектакль режиссёра Олега Юмова по письмам с фронта и дневниковым записям Героя Советского Союза Владимира Борсоева
Согласно приказу, дистанционка продлевается до 31 октября
Во время каникул во всех образовательных учреждениях проведут комплексную дезинфекцию помещений
Не согласившись с приговором суда, мужчина подал апелляцию
Артисты представили танцевальный ролик в Сети
До перебранки они употребили спиртное
Зафиксирован новый антирекорд по числу заражённых коронавирусом за сутки
Общее число летальных случаев достигло 122
Наркотик был обнаружен и изъят у мужчины в ходе рейда
В число таких регионов вошли Республика Алтай, Новосибирская область и др.
Осадков сегодня не ожидается
Также в этот день пройдёт её онлайн-обсуждение
Продолжается заготовка грубых и сочных кормов для скота
В показе также представлены танка, скульптура, оловянная миниатюра и бурятские куклы