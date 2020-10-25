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В Бурятии днём до +8 градусов

В Бурятии днём до +8 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Местами по республике небольшой снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 25 октября по республике ночью по юго-западным районам и южному Прибайкалью, днём местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, по Прибайкалью до умеренного.

Ветер ночью восточный 5-10, днём с переходом на северо-западный 7-12, в отдельных районах до 15-20 м/с. Температура ночью 0,-5, местами по юго-западу и северу -8,-13, по Прибайкалью и южным районам при облачности до +3, днём +3, +8, по северо-востоку до -2.

В Улан-Удэ ночью без существенных осадков, днём небольшой мокрый снег. Ветер ночью восточный 4-9, днём северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +5,+7.
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