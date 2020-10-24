Рейд провели сотрудники Госавтоинспекции с участковыми
В Кабанском районе сотрудники Госавтоинспекции с участковыми провели рейд по контролю ношения масок среди водителей и пассажиров маршрутных автобусов.
Сотрудники провели разъяснительную работу с водителями и пассажирами общественного автотранспорта о необходимости соблюдения масочного режима. Они напоминают: ношение масок обязательно в помещении, в транспортных средствах и на остановках – для сохранения своего здоровья и безопасности окружающих, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В районе Бурятии прошёл рейд по соблюдению масочного режима
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