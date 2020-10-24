В районе Бурятии прошёл рейд по соблюдению масочного режима

Общество, Фото: пресс-служба МВД по Бурятии

Рейд провели сотрудники Госавтоинспекции с участковыми



В Кабанском районе сотрудники Госавтоинспекции с участковыми провели рейд по контролю ношения масок среди водителей и пассажиров маршрутных автобусов.



Сотрудники провели разъяснительную работу с водителями и пассажирами общественного автотранспорта о необходимости соблюдения масочного режима. Они напоминают: ношение масок обязательно в помещении, в транспортных средствах и на остановках – для сохранения своего здоровья и безопасности окружающих, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

