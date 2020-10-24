В Бурятии премьера телеспектакля «Полковник пишет» состоится 28 октября



Владимир Борсоев (13 апреля 1906 — 8 марта 1945) - участник Великой Отечественной войны, воевал на первом Украинском фронте, был командиром 7-й гвардейской истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 60-й армии. Он погиб за два месяца до Победы – 8 марта 1945 года. 6 мая 1965 года за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии полковнику Владимиру Бузинаевичу Борсоеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.



Одна из центральных улиц в Улан-Удэ - улица Борсоева - названа в честь Владимира Бузинаевича Борсоева (переименована с «Железнодорожной» на «Борсоева» 12 мая 1965 года).





«Полковник пишет» — это спектакль режиссёра Олега Юмова по письмам с фронта и дневниковым записям Героя Советского Союза, гвардии полковника Владимира Бузинаевича Борсоева.Документы для постановки предоставил Государственный архив Бурятии. Консультирует постановочную группу племянник Владимира Борсоева – Илья Ильич Борсоев.Роль Владимира Борсоева исполняет артист Солбон Ендонов. Сойжин Жамбалова отвечает за музыкальное оформление и тоже находится в кадре. Художник- раскадровщик - Дамдин Цыбиков.