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В Бурятии премьера телеспектакля «Полковник пишет» состоится 28 октября

В Бурятии премьера телеспектакля «Полковник пишет» состоится 28 октября
Общество,  Фото:pixabay.com
Это спектакль режиссёра Олега Юмова по письмам с фронта и дневниковым записям Героя Советского Союза Владимира Борсоева

28 октября в 19.30 в эфире телеканала АТВ состоится премьера первой серии из шести телеспектакля «Полковник пишет» (12+). После она будет размещена в социальных сетях.

Новые серии спектакля «Полковник пишет» будут выходить каждую среду в 19.30. 

«Полковник пишет» — это спектакль режиссёра Олега Юмова по письмам с фронта и дневниковым записям Героя Советского Союза, гвардии полковника Владимира Бузинаевича Борсоева.

Документы для постановки предоставил Государственный архив Бурятии. Консультирует постановочную группу племянник Владимира Борсоева – Илья Ильич Борсоев.

Роль Владимира Борсоева исполняет артист Солбон Ендонов. Сойжин Жамбалова отвечает за музыкальное оформление и тоже находится в кадре. Художник- раскадровщик - Дамдин Цыбиков.

Возрастное ограничение - 12+. 

Справка: 

Владимир Борсоев (13 апреля 1906 — 8 марта 1945) - участник Великой Отечественной войны, воевал на первом Украинском фронте, был командиром 7-й гвардейской истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 60-й армии. Он погиб за два месяца до Победы – 8 марта 1945 года. 6 мая 1965 года за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии полковнику Владимиру Бузинаевичу Борсоеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Одна из центральных улиц в Улан-Удэ - улица Борсоева - названа в честь Владимира Бузинаевича Борсоева (переименована с «Железнодорожной» на «Борсоева» 12 мая 1965 года).

спектакль
 
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