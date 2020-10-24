 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 октября

23 октября

Популярное

Бурятский госуниверситет продлил дистанционное обучение

Бурятский госуниверситет продлил дистанционное обучение
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Согласно приказу, дистанционка продлевается до 31 октября

В Бурятском госуниверситете продлили дистанционное обучение. Соответствующий приказ появился на сайте вуза накануне, 23 октября. Он выпущен на основании рекомендаций управления Роспотребнадзора по Бурятии №3.1/2.1.0205-20 по профилактике COVID-19 в образовательных организациях высшего образования.

Студенты будут учиться на «удалёнке» с 26 по 31 октября.

Как сообщал «Байкал-Daily», университет перешёл на дистанционное обучение с 13 октября. Правда, касалось это не всех студентов. 
вузы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Школы Иркутской области уходят на каникулы с 26 октября
Школы Иркутской области уходят на каникулы с 26 октября
Общество, 24.10.2020
Во время каникул во всех образовательных учреждениях проведут комплексную дезинфекцию помещений
Убивший напарника житель Бурятии получил 9 лет колонии
Убивший напарника житель Бурятии получил 9 лет колонии
Общество, 24.10.2020
Не согласившись с приговором суда, мужчина подал апелляцию
В стиле 90-х: Танцоры выступили на улицах Улан-Удэ
В стиле 90-х: Танцоры выступили на улицах Улан-Удэ
Общество, 24.10.2020
Артисты представили танцевальный ролик в Сети
Число заразившихся коронавирусом в Бурятии неуклонно растёт
Число заразившихся коронавирусом в Бурятии неуклонно растёт
Общество, 24.10.2020
Зафиксирован новый антирекорд по числу заражённых коронавирусом за сутки
Коронавирус унёс жизни ещё 3 человек в Бурятии
Коронавирус унёс жизни ещё 3 человек в Бурятии
Общество, 24.10.2020
Общее число летальных случаев достигло 122
У сельчанина в Бурятии изъяли гашиш
У сельчанина в Бурятии изъяли гашиш
Общество, 24.10.2020
Наркотик был обнаружен и изъят у мужчины в ходе рейда
Бурятия в числе регионов с самым быстрым ростом числа заболевших COVID-19
Бурятия в числе регионов с самым быстрым ростом числа заболевших COVID-19
Общество, 24.10.2020
В число таких регионов вошли Республика Алтай, Новосибирская область и др.

В Бурятии сохранится тёплая погода
В Бурятии сохранится тёплая погода
Общество, 24.10.2020
Осадков сегодня не ожидается
В Улан-Удэ театр Бестужева проведёт видеочитку пьесы «Дятел»
В Улан-Удэ театр Бестужева проведёт видеочитку пьесы «Дятел»
Общество, 23.10.2020
Также в этот день пройдёт её онлайн-обсуждение
В Усть-Ордынском округе собрали зерновые и зернобобовые культуры
В Усть-Ордынском округе собрали зерновые и зернобобовые культуры
Общество, 23.10.2020
Продолжается заготовка грубых и сочных кормов для скота
В Чите открылась краевая выставка забайкальских художников
В Чите открылась краевая выставка забайкальских художников
Общество, 23.10.2020
В показе также представлены танка, скульптура, оловянная миниатюра и бурятские куклы
У военнослужащих ВВО в Бурятии прошли контрольные занятия
У военнослужащих ВВО в Бурятии прошли контрольные занятия
Общество, 23.10.2020
В тренировках участвовали подразделения ПВО и специалисты ремонтно-восстановительного подразделения
В Братске состоится открытый чемпионат по картингу
В Братске состоится открытый чемпионат по картингу
Общество, 23.10.2020
На соревнования будут допущены зрители
В Забайкалье зарегистрировали сотую двойню
В Забайкалье зарегистрировали сотую двойню
Общество, 23.10.2020
Девочек назвали Анна и Анастасия

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^