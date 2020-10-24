Согласно приказу, дистанционка продлевается до 31 октября
В Бурятском госуниверситете продлили дистанционное обучение. Соответствующий приказ появился на сайте вуза накануне, 23 октября. Он выпущен на основании рекомендаций управления Роспотребнадзора по Бурятии №3.1/2.1.0205-20 по профилактике COVID-19 в образовательных организациях высшего образования.
Студенты будут учиться на «удалёнке» с 26 по 31 октября.
Как сообщал «Байкал-Daily», университет перешёл на дистанционное обучение с 13 октября. Правда, касалось это не всех студентов.
Бурятский госуниверситет продлил дистанционное обучение
Общество, Фото:
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