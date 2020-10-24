Школы Иркутской области уходят на каникулы с 26 октября

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Во время каникул во всех образовательных учреждениях проведут комплексную дезинфекцию помещений



Школы Иркутской области уходят на каникулы с 26 октября. Об этом накануне, 23 октября, на заседании оперативного штаба заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он отметил, что во время каникул во всех образовательных учреждениях области необходимо провести комплексную дезинфекцию помещений. Каникулы продлятся по 7 ноября.



На контроле управления Роспотребнадзора по Иркутской области по организации противоэпидемиологических мероприятий находится 309 образовательных организаций области, из них 180 школ. Число инфицированных коронавирусной инфекцией учащихся - 364 человека, сотрудников - 197 сотрудников, сообщили в пресс-службе правительства региона.

