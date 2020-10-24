Не согласившись с приговором суда, мужчина подал апелляцию
Бичурским районным судом Бурятии рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло зимой этого года на животноводческой стоянке в Бичурском районе. По версии следствия, вечером двое работников фермы во время застолья поссорились из-за незначительного повода. Вспыхнула потасовка.
Один из них схватил деревянный брусок и нанёс им удары по голове собутыльника. 50-летний мужчина скончался на месте происшествия. 53-летний убийца лёг на кровать и уснул. Следующим утром обвиняемый вынес тело на улицу, закопал в куче опилок и замыл следы крови в доме.
После чего он сообщил хозяину фермы, что напарник уехал. Хозяин фермы, заподозрив неладное, обратился к сотрудникам полиции, которые впоследствии и обнаружили труп.
- По результатам судебного следствия мужчина осужден по ч. 1 ст. 105 УК РФ, с назначением наказания в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в районном суде.
Осуждённый, не согласившись с приговором суда, обжаловал его в апелляционном порядке.
Убивший напарника житель Бурятии получил 9 лет колонии
Общество, Фото:
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