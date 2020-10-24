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24 октября

23 октября

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Число заразившихся коронавирусом в Бурятии неуклонно растёт

Число заразившихся коронавирусом в Бурятии неуклонно растёт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Зафиксирован новый антирекорд по числу заражённых коронавирусом за сутки

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 24 октября, зарегистрировано 10037 случаев заражения COVID-19.

За минувшие сутки в республике заразились коронавирусом 215 человек. Это очередной антирекорд – такая цифра зафиксирована впервые. Прежний антирекорд был вчера - накануне сообщалось о 212 новых больных за сутки.

Из 215 случаев заболевания 191 зарегистрирован в Улан-Удэ. Всего по Улан-Удэ – 6515 (65% от общего числа инфицированных). Из 215 новых случаев COVID-19: 109 человек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия.

Круг контактных лиц составляет 4800 человек.

В инфекционных стационарах Бурятии с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1812 пациентов, из них 30 детей. Состояние детей удовлетворительное.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2236 коек, занято – 1958, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1812, свободно 278 коек. Занятость коечного фонда составляет 87,6%.

Проходят амбулаторное лечение 912 пациентов с COVID-19.

Всего выздоровели от COVID-19 – 7191 человек, в том числе за прошедшие сутки 120 пациентов.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 122 человека, в том числе за сутки 3 пациента.

В Республиканской инфекционной больнице проходят лечение 293 пациента, в том числе – 262 пациента с COVID-19 (из них 19 детей). В отделении реанимации находятся 10 тяжелых пациента, в т.ч. с COVID-19 - 10, на ИВЛ 4 пациента (из них 4 чел. на неинвазивной ИВЛ), в т.ч. с COVID-19 - 4.

В стационаре по улице Пирогова 30 «а», находятся 232 пациента, в т.ч. с COVID-19 – 180 человек. В отделении реанимации находятся 8 пациентов, в т.ч. с COVID-19 – 7 чел. (старше 65 лет – 6), на ИВЛ 4 пациента (старше 65 – 4).

В стационаре по улице Солнечная 4 «а», находятся 135 пациентов, в т.ч. с COVID-19 – 103 человека. В отделении реанимации находятся 19 пациентов, в т.ч. с COVID-19 – 16 чел. (старше 65 лет – 10), на ИВЛ – 13 пациентов (из них 5 чел. на неинвазивной ИВЛ), в т.ч. с COVID-19 – 11 чел., старше 65 лет – 4 чел.

В стационаре по улице В.Березовка д.2 «д» находятся 57 пациентов с COVID-19.
В стационаре по улице Павлова д.12 находятся 19 пациентов с COVID-19.

В стационаре Детской республиканской клинической больницы находятся 97 пациентов с COVID-19 (из них детей 11). В отделении реанимации находятся 6 пациентов, на ИВЛ – больных нет.

В стационаре БСМП находятся 466 пациентов, в т.ч. с COVID-19 – 435 человек. В отделении реанимации находятся 28 пациентов, в т.ч. с COVID-19 – 22 чел., на ИВЛ – 20 пациентов, в т.ч. с COVID-19 – 13 чел., старше 65 лет – 10 чел.

В стационаре Центра восточной медицины находятся 205 пациентов с COVID-19.

В стационаре Республиканского кожно-венерологического диспансера находятся 56 пациентов с COVID-19.

В обсерваторе находятся 28 человек.


коронавирус
 
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