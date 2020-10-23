«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с нового объекта для пожарных
Учебно-тренировочный комплекс в виде четырёхэтажной башни появился в пожарно-спасательной части № 72 в Улан-Удэ. Появление объекта приурочено к 30-летию МЧС России. Данное сооружение предназначено для тренировок пожарных и соревнований по пожарно-прикладному виду спорта, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
На этой башне личный состав будет отрабатывать такие элементы, как подъём по штурмовой и трёхколенной лестницам и выполнение самоспасания с верхних этажей здания.
- В программу обучения и подготовки пожарных входит отработка этих элементов для повышения навыков работы личного состава по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, - говорит начальник 72-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Бурятии майор внутренней службы Алексей Горчаков.
Для начала пожарным необходимо преодолеть на время спринтерскую дистанцию длиной 32 метра, а затем подняться по вертикальной поверхности на четвёртый этаж учебной башни.
- Башня сделана по современным стандартам, приятно тренироваться. В пожарно-прикладном спорте нужна выносливость и важна техника - бегут ноги, темп задают руки, работает спина, - своими впечатлениями от первой тренировки поделился пожарный пожарно-спасательной части №1 Павел Иванов.
Штурмовал учебно-тренировочную башню в том числе и помощник начальника караула пожарно-спасательной части №2 Геннадий Богуш, имеющий первый спортивный разряд. Пожарный уверен, чтобы добиться результата, нужно всегда находить время для тренировок. В 2019 году он стал победителем республики по подъёму по штурмовой лестнице в окно четвёртого этажа учебной башни.
В Улан-Удэ появилась современная учебно-тренировочная башня
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